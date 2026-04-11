يواصل جون غيديتي مسيرته مع نادي رينكبي يونايتد السويدي. جاء ذلك في إعلان نشره النادي السويدي الذي يلعب في الدرجة الرابعة عبر قنواته الرسمية. وبذلك، يكون المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا قد ودّع كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي.

"يقدم رينكبي يونايتد بفخر لاعباً جديداً!"، حسبما ذكر النادي على إنستغرام. "لاعب يتمتع بخبرة في الدوريات الكبرى والأندية الكبرى في أوروبا، مثل مانشستر سيتي، فينورد، سيلتيك، سيلتا دي فيغو، ألافيس، بي بي، ومؤخراً أيك."

"لاعب دولي يستحق ذلك، وله عدة ألقاب وطنية في رصيده. بعد أن لعب في أكبر الملاعب في العالم، مثل كامب نو وبرنابيو ودي كويب، يلعب الآن في رينكبي، وأصبح كنوتبي موطنه!"

"كما أنه مشجع متعصب يقف على خط التماس منذ سنوات، وهو الآن جاهز لارتداء القميص الأسود والأبيض. لاعب قاتل في منطقة الجزاء، قوي عقلياً، ومعروف بعقليته وموقفه الفائز، سواء داخل الملعب أو خارجه. نقدم لكم: جون جويدتي!"

كان آخر نادٍ لـ غيديتي هو AIK، من سولنا. لعب هناك من منتصف عام 2022 حتى نهاية العام الماضي. لم يتم تجديد عقده، مما جعل المهاجم لاعبًا حرًا منذ ذلك الحين. في نوفمبر، صرح لصحيفة Expressen أنه قد يودع كرة القدم الاحترافية.

تم إعارة غيدتي في موسم 2011/12 من مانشستر سيتي إلى فينورد، حيث سرعان ما أصبح المفضل لدى جماهير روتردام. وبفضل ثلاثياته ضد أياكس وفيتيس وفينورد، سجل ما لا يقل عن 20 هدفاً في 23 مباراة مع فينورد.

بعد ذلك، لعب مع فرق مثل سلتيك وسيلتا دي فيغو، لكنه لم يتمكن أبدًا من تحقيق كل ما كان يُعول عليه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإصابات المتكررة.