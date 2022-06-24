المنطق يحكم.. لهذا يفضل برشلونة التعاقد مع كوليبالي أكثر من كوندي

لغة الأرقام والمنطق تجعل السنغالي أقرب لبرشلونة من الفرنسي

خاليدو كوليبالي لاعب نابولي يعد تدعيمًا في مقدمة ما يطلبه برشلونة لتعزيز خط دفاعه في الميركاتو الصيفي الجاري، بل إن هناك ما يجعله مفضلًا بالنسبة لبرشلونة أكثر من جول كوندي مدافع إشبيلية الذي يعد أكثر من يعجب بهم تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا.

كوليبالي يبدو أفضل من كوندي من الناحية المنطقية، الثمن المطلوب لضم السنغالي أقل بكثير من نظيره الفرنسي، إضافة إلى خبرته الطويلة وكونه يلعب بالقدم اليسرى.

برشلونة يعد من الوجهات المرجحة أيضًا لكوليبالي، لأن السنغالي تم التأكيد له من قبل إدارة نابولي أنه إن باعه فسيكون ذلك خارج الكالشيو، ولذلك فيوفنتوس المهتم بخدماته لن يكون ضمن الخيارات المتاحة.

وفقًا لصحيفة "إل ماتينو" اليومية الإيطالية، فإن نابولي وصل له بوضوح أن كوليبالي لن يجدد عقده مع الفريق وهو الذي يتبقى في عقده عام كامل، المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، ولذلك يريد نابولي الاستفادة من مقابل بيعه في ظل فترة تعاقده، وهو ما يرجح رحيلًا محتملًا لكوليبالي هذا الصيف.

طلب نابولي من اللاعب وممثليه أن يكون الانتقال لنادٍ من خارج الكالشيو، وهو ما يبدو اللاعب السنغالي مستعدًا لتلبيته.

برشلونة من الناحية الأخرى على علم بكل تلك التطورات، كوليبالي سيكون الخيار الأكثر منطقية من كوندي، الذي لن يستطيع برشلونة تلبية مطالب إشبيلية واللاعب المادية من أجل ضمه.

ويعد كوليبيالي من أعمدة نابولي في السنوات الأخيرة، إذ مثل فريق الجنوب الإيطالي في 8 مواسم بواقع 474 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا، وقاد الفريق لتحقيق لقبي السوبر الإيطالي 2014 وكأس إيطاليا 2019-2020.

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