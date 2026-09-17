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مدرب المنتخب المغربي ينتقد سفيان أمرابط بعد اعتزاله المؤقت: الوضع ليس سهلًا على لاعب مثله!

المغرب
أياكس
محمد وهبي
سفيان أمرابط

لم يجد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أي صعوبة في التعامل مع التصريح الذي أدلى به لاعب خط وسط أياكس سفيان أمرابط، الذي أعرب عن عدم رغبته في اللعب مع المنتخب الوطني تحت قيادته.

وقد أبدى وهبي ذلك خلال مؤتمر صحفي حول اختياراته للمنتخب، قائلًا: "ليس من السهل أن تكون في مكانته ثم تضطر إلى قبول أن هناك لاعبين أصغر سناً يستحقون وقت اللعب أكثر منك".

على الرغم من هذه الرسالة الواضحة، لا يرغب وهبي في تضخيم الموقف، مضيفًا: "لا يوجد أي خلاف بيني وبين أمرابط أو بينه وبين الجهاز الفني. في كرة القدم، يمنحك الماضي الاحترام، لكنه لا يمنحك امتيازات".

لكنه شدد على احترامه لمسيرة اللاعب المخضرم مع المنتخب الوطني: "لقد قدم أمرابط الكثير للمنتخب الوطني وكان لاعباً مهماً في فترة رائعة للمغرب".

وكان أمرابط قد أعلن في 8 سبتمبر أنه سيبتعد مؤقتًا عن المنتخب المغربي. ولن يعود لاعب خط وسط أياكس متاحًا للعب إلا تحت قيادة مدرب جديد للمنتخب.

ولم يكشف أمرابط عن سبب الخلاف بالضبط بينه وبين وهبي. ولذلك، تظل التكهنات سائدة في الوقت الحالي.

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في المقابل، تم استدعاء لاعب أياكس عبد الله أوزان إلى منتخب المغرب للمرة الأولى في مسيرته. وبذلك، سيكون بإمكانه خوض أول مباراة دولية له وهو في السابعة عشرة من عمره.

أما اللاعب الدولي الذي خاض مباراة دولية واحدة فقط، ريان بونيدا، فيعاني من إصابة طوال الموسم، ولهذا السبب لم يتم استدعاؤه.

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