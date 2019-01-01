المنتخب القطري ينتفض بـ6 أهداف أمام اليمن في خليجي 24
حقق المنتخب القطري فوزًا عريضًا على نظيره اليمني، بـ6 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب خليفة الدولي.
وواجه العنابي نظيره اليمني، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".
واستطاع المنتخب القطري من الخروج من الحالة السيئة بعد الهزيمة أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من المنافسات.
في الشوط الأول سيطر العنابي على مجريات اللعب حتى تمكن عبدالكريم حسن في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 29 مستغلًا كرة ساقطة من يد حارس مرمى اليمن.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 1-0 على #اليمن في الدقيقة 29 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/aXSeaBS5HW— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
وفي الدقيقة 37 من عمر اللقاء عاد نفس اللاعب بتسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 2 - 0 على #اليمن في الدقيقة 37 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/JAaAUvZF2i— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
سجل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بتسديدة يسارية أكثر من رائعة، ليعود عبدالكريم في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلاده والثالث "هاتريك" من ركلة جزاء.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 3 - 0 على #اليمن في د57 عن طريق المعز علي .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/jynhKh0lP0— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 4 - 0 على #اليمن في د72 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/Q6TFUqD0bg— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
وفي الدقيقة 85 من عمر اللقاء، تمكن عبدالله عبدالسلام في تسجيل الهدف الخامس ولم يترك أكرم عفيف المباراة تنتهي إلا وأن يشارك في الأهداف بهدف سادس في الدقيقة 87.
فيديو : سالم عبدالله يتصدى لتسديدة محمد منتاري د80 #خليجي24 #منتخبنا_الوطني_اليمن #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/eAbzpkKwDh— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 5 - 0 على #اليمن في د85 عن طريق عبدالله الاحرق .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/2r93N1w1S6— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
وبذلك يحتل المنتخب القطري وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، خلف نظيره العراقي صاحب الـ6 نقاط.