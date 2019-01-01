المنتخب القطري يسقط أمام أمريكا في مونديال الشباب ببولندا

قطر تتلقى 3 هزائم في مونديال الشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى المنتخب القطري هزيمة جديدة أمام نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تقام في بولندا بمشاركة 24 منتخبًا وودع المنتخب القطري المنافسات.

وأحرز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق تيموني وياه في الدقيقة 76 من عمر المباراة ليتأهل ثانيًا خلف أوكرانيا.

إقرأ أيضًا - هل رحل دياز عن تدريب بيراميدز بعد رسالته لتركي آل الشيخ؟

وكان المنتخب القطري قد تلقى هزيميتين أمام كلًا من أوكرانيا ونيجيريا في الجولتين الأولى والثانية خلال المنافسات التي أقيمت مؤخرًا.

وصعد من المجموعة الرابعة أوكرانيا في الصدارة برصيد 7 نقاط، وأمريكا ثانيًا برصيد 6 نقاط، ونيجيريا أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.