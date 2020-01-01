المنتخب السعودي يصل تايلاند من أجل منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا

كشف الحساب الرسمي للمنتخب عن استقبال بعثة الأخضر من قبل الأستاذ خالد الفارس القائم بأعمال سفارة المملكة

وصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى العاصمة التايلاندية "بانكوك" من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويستعد الأخضر السعودي لاستكمال المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا، التي تتضمن مواجهة تجريبية، قبيل انطلاق منافسات البطولة القارية.

وتحتضن العاصمة التايلاندية منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا التي خلال الفترة من 8 حتى 26 من يناير الجاري، وستكون مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب عن استقبال بعثة الأخضر من قبل الأستاذ خالد الفارس القائم بأعمال سفارة المملكة لدى مملكة تايلاند بالإنابة.

ودشن الأخضر تدريباته في تايلاند فور وصوله، حيث من المنتظر أن يلاقي المنتخب التايلاندي ودياً، قبل انطلاق منافسات البطولة.

المنتخب السعودي الأولمبي يُعلن قائمته لكأس آسيا دون 23 عامًا

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا يوم 8 يناير القادم وتستمر حتى الـ26 من نفس الشهر، ووقع المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات اليابان وسوريا وقطر.

وسيفتتح الأخضر تحت 23 عامًا مبارياته بمواجهة اليابان يوم 9 يناير القادم، ومن ثم سيلعب ضد قطر في 12 يناير وأخيرًا سوريا في الـ15 من نفس الشهر.