الشهري: سنقول كلمتنا أمام سنغافورة وسنعوض ما حدث

المنتخب السعودي يسعى للتعويض بعدما استهل مشوار التصفيات بالتعادل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى يحيى الشهري؛ لاعب منتخب السعودية، أن منتخب بلاده قادر على تحقيق الفوز أمام سنغافورة، لإسعاد الجماهير ومواصلة مشوار تصفيات كأس العالم.

الأخضر يستضيف سنغافورة غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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وقال الشهري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "غدًا ستكون لنا كلمة، وسنعوض تعادلنا في الجولة الماضية، وسنظهر بالمستوى المطلوب، وأعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباراة، وإسعاد جماهيرنا".

يذكر أن السعودية استهلت مشوارها بالتصفيات بالتعادل أمام منتخب اليمن بثنائية لكل منهما.

ويحتل الأخضر المركز الرابع في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر سنغافورة المجموعة بأربع نقاط.