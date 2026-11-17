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بعد مباراة ماراثونية أمام كوريا الجنوبية قبل أيام قليلة، خرج منها المنتخب السعودي منتصرًا (3-2)، أتت الهزيمة اليوم الثلاثاء، أمام أوزبكستان بثنائية مقابل هدف وحيد، في ختام وديات التوقف الدولي الحالي بشهر نوفمبر.

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أوزبكستان تقدمت أولًا بهدف شيرزاد إيسانوف بعد خطأ فادح من الحارس حامد الشنقيطي في الدقيقة 19، ثم أدرك المهاجم السعودي فراس البريكان التعادل في الدقيقة 23 بفضل رأسية أكثر من رائعة، لكن الأوزبكيون أعادوا التقدم لصالحهم بهدف إيسانوف من جديد في الدقيقة 35، مستغلين خطأ في التغطية الدفاعية السعودية بالجبهة اليمنى.

الخسارة بهذه النتيجة قد تكون مقبولة – إلى حدٍ ما – في ظل لعب الصقور الخضر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49، على إثر طرد المدافع البديل علي لاجامي بكارت أحمر مباشر، بجانب تجربة المدرب جورجيوس دونيس لأكثر من خطة والعديد من اللاعبين، كما كان الحال في ودية كوريا الجنوبية.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح هزيمة المنتخب السعودي أمام أوزبكستان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

حامد الشنقيطي .. احذر "مقبرة النجوم"

صاحب الـ21 عامًا خاض الليلة أول مباراة دولية له مع المنتخب السعودي الأول، حيث خاض الشوط الأول كاملًا قبل استبداله بين الشوطين والدفع بعبدالقدوس عطية بدلًا منه.

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لن نتحدث عن الهدف الثاني الذي استقبله في الدقيقة 35 كونه في الأساس خطأ في التغطية الدفاعية من زملائه، خاصةً أحمد الغامدي وسعود عبدالحميد، لكن لنركز على ما فعله الشنقيطي في الهدف الأول..

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في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، نفذ عطية ضربة مرمى بتمريرة طولية مباشرة إلى قلب الملعب حيث يقف المدافع عبدالإله العمري، لكنه لم ينتبه لوجود الأوزبكي شيرازاد إيسانوف الذي قطع الكرة في منتصف الطريق، وردها بتسديدة إلى مرمى الصقور الخضر.

قد تعتبر هذا الهدف مجرد خطأ عابر، لكن بالنظر لما يقدمه الشنقيطي في الموسم الجاري حتى مع الخلود في دوري روشن السعودي، تدرك أن ثقته الزائدة في النفس تضعه في موقف محرج أكثر من مرة، وكلفته أهدافًا كان بإمكانه تجنبها.. أي أن هذا عيب الحارس الشاب بشكل عام وليس مجرد لقطة عابرة.

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في السابق، كانت الإشادة تطال الثقة التي كان يتمتع بها الشنقيطي في ظهوره على فترات مع الاتحاد ومع المنتخب الأولمبي، لكن ربما الفرصة التي يحصل عليها الموسم الجاري مع الخلود وتصريحات رئيس النادي بن هاربورج بشأن مستواه، انعكس بالسلب عليه.

على كلٍ من الجيد أن يتجلى هذا العيب بخطأ ساذج في مباراة ودية، وإن كنا في فترة اختيار البديل المناسب للحارس المخضرم محمد العويس، لكن أمام الشنقيطي فرصة لتدارك عيبه، لأن "الثقة مقبرة النجوم".

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عبدالإله العمري .. حمايته واجبة

هنا تجسيد واضح لمقولة "دوام الحال من المحال"، فاللاعب الذي كان يشيد به الجميع في أكتوبر الماضي خلال كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، أصبح من أسوأ اللاعبين..

المدافع السعودي عبدالإله العمري رغم بعض التدخلات الدفاعية الجيدة خلال الشوط الأول من مواجهة أوزبكستان الليلة إلا أن أخطاءه طغت على الجوانب الإيجابية؛ ما بين بطء رد الفعل كما فعل في هدف أوزبكستان الثالث الذي أُلغي بداعي التسلل، أو حتى سوء رد الفعل مثلما حدث في هدف الخصم الثاني، وصولًا إلى تدخلاته العنيفة على اللاعبين، والتي كلفته كارت أصفر في الدقيقة 34، بل ورحمه الحكم بعدم طرده بكارت أحمر مباشر.

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لكن رغم اتفاقنا على سوء إلا أن ما تعرض له من قبل البعض من هجوم جرده من كل محاسنه، يفوق المنطق، خاصةً وأنه أفضل مدافع سعودي على الإطلاق مؤخرًا..

أبرز من هاجموا العمري "بلا منطقية" هو سعد آل مغني؛ عضو الشرف "المنقلب" على النصر، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا زلت عند رأيي .. عبدالإله العمري حرام يلعب كرة قدم، فما بالك يلعب في المنتخب، لاعب إمكاناته الفنية أقل من عادي، حتى الذي يقول إنه حماسي، لا لا غير صحيح، حماسه ينفع يلعب عرضه فقط لا غير".

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مثل هذا الهجوم في مباراة شهدت تراجع مستوى العمري بعد فترة تألق منقطع النظير، يجعلنا نطالب بضرورة حمايته بخروج أصوات عاقلة للدفاع عنه، خاصةً وأن الدفاع السعودي عانى لسنوات من أخطاء كارثية بلا حلول، لكنها بدأت تتلاشى مؤخرًا.

علي لاجامي .. عاد للقطاته السيئة مع النصر

المدافع السعودي نزل بديلًا بين شوطي مواجهة أوزبكستان عوضًا عن عبدالإله العمري، وطُرد بعدها بأربع دقائق فقط بكارت أحمر مباشر، على إثر تدخل عنيف على قدم عبوسبك فيزولايف، الذي أصيب ولم يتمكن من استكمال المباراة.

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مثل هذه اللقطات تجنبها لاجامي منذ انتقاله إلى الهلال في صيف 2025، لكن على إثرها طُرد مرتين مع خلال مسيرته مع النصر، وبالطريقة نفسها تقريبًا .. تدخلات عنيفة دون داعٍ!

مع العالمي، طُرد المدافع خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بأكتوبر 2021، على إثر تدخل عنيف على قدم موسى ماريجا في الدقيقة 1+45.

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وتكررت اللقطة في نوفمبر 2023، تحديدًا في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، خلال مواجهة برسيوليس، في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

فراس البريكان .. أجمل ما في المباراة

الحقيقة أن الحديث عن سلبيات المنتخب السعودي في ودية أوزبكستان ربما يطول، لكننا سنكتفي بهذا القدر الذي ذكرناه في السطور السابقة، والختام مع لقطة مضيئة..

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عرضية من الجهة اليمنى بأقدام أحمد الغامدي، تصل إلى داخل منطقة الجزاء، حولها المهاجم فراس البريكان برأسية في شباك أوزبكستان، مسجلًا واحد من أفضل أهدافه مع المنتخب السعودي، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق من الناحية الجمالية وليس الأهمية.

هذا الهدف يأتي قبل يومين فقط من حفل توزيع جائزة الأفضل في القارة الآسيوية التي ينافس عليها أمام مواطنه سالم الدوسري والإيراني علي رضا بيرانفاند.

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والحقيقة التي لا ينكرها أحد أن البريكان يستحق أن يُكلل مجهوده في عام 2026 سواء مع الأهلي أو المنتخب السعودي الجائزة القارية، وربما هدف الليلة ما هو إلا تأكيد ما هو مؤكد بالفعل بشأن مدى جودة المهاجم السعودي.