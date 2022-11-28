"المنتخب السعودي في 2022 تجاوز فنيًا وتكتيكيًا نظيره في 1994"

الأخضر قدم عرضين مذهلين في كأس العالم 2022

يرى الإعلامي وليد الفراج أن المنتخب السعودي الحالي تجاوز في مشاركته في كأس العالم قطر 2022 فنيًا وتكتيكيًا نظيره الذي تأهل لدور الـ16 في نسخة الولايات المتحدة 1994.

الأخضر حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين 2-1 مع تقديم أداء قوي خاصة خلال الشوط الثاني الذي شهد إحرازه لهدفي الانتصار بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري، ومن ثم خسر أمام بولندا 2-0 رغم تقديمه لعرض ممتاز، إذ أهدر العديد من الفرص أبرزها ركلة جزاء تصدى لها فويتشيك تشيزني.

السعودية ستواجه المكسيك مساء الأربعاء القادم على استاد لوسيل، والتعادل سيحسم تأهلها مباشرة لدور الـ16 بغض النظر عن مباراة الأرجنتين وبولندا، فيما التعادل أو الخسارة سيربط نتيجة المباراتين معًا لحسم هوية المتأهلين للدور القادم.

الناقد الرياضي محمد العنزي كان قد وجه رسالة للاعبي الأخضر، قال فيها "قدمتم ملحمة كروية كبيرة أمام الأرجنتين، سيكتبها التاريخ نعم لكن يجب أن نُتوجها بالتأهل، ويجب أن يتجاوز هذا الجيل إنجاز 1994".

محمد العنزي: كانت ملحمة كروية أمام الأرجنتين لكن يجب أن يتجاوز هذا الجيل انجاز 94 .#وليد_الفراج: تجاوزوهم من الناحية التكتيكية والفنية .. لكن النتائج حتى الآن#السعودية_المكسيك#أكشن_مع_وليد

يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDruwhu#MBCAction pic.twitter.com/wtGwHtkr22 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 27, 2022

وهنا علق الفراج قائلًا خلال برنامجه "أكشن مع وليد" "إن شاء الله، رغم أنهم تجاوزوا منتخب 1994 فنيًا وتكتيكيًا، لكن النتائج مازال عليهم التأهل لدور الـ16".

يُشار إلى أن بولندا تتصدر المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، وخلفها يتواجد المنتخبين السعودي والأرجنتيني بـ3 نقاط ثم المكسيك بنقطة واحدة.