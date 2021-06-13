"لا منتخب دون الهلال، ولا كرة دون فن وسحر حلال"

الكثير من الجدل يُثار حاليًا حول دور نجوم الأندية مع الأخضر

أكد الصحفي والناقد الرياضي خالد الدلاك على أهمية نجوم الهلال للمنتخب السعودي وتأثيرهم الكبير في نتائجه، مشيرًا عبر حسابه على تويتر أنه لا منتخب دون الهلال.

الأخضر بات قريبًا جدًا من حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا 2023 والمرحلة القادمة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إذ لم يعد بحاجة سوى للفوز أو التعادل أمام أوزباكستان في آخر جولات المرحلة الثانية من التصفيات.

اقرأ أيضًا | ثلاثة نهائيات للسعودية والعراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

المنتخب السعودي كان قد هزم سنغافورة في الجولة الماضية 3-0، وقد خاض اللقاء بـ6 لاعبين من الهلال في تشكيله الأساسي، وقد شارك صالح الشهري في الشوط الثاني ليكون اللاعب الهلالي السابع في اللقاء.

هذا الأمر فتح الباب لجدل كبير حول مدى تأثير الهلال ولاعبيه في نتائج المنتخب السعودي على مدار تاريخه، إذ أكد عشاق الفريق الأزرق أن الأخضر لا يُحقق النتائج المرجوة إلا حين يكون مدعومًا بعدد كبير من نجوم الزعيم، وقد أطلقوا هاشتاج "منتخب الهلال" في تويتر.

الدلاك الذي كان يشغل منصب رئيس تحرير القسم الرياضي في صحيفة الجزيرة السعودية انضم للمشيدين بدور الهلال مع المنتخب السعودي، بقوله "كان الهلال في سايتاما يسطر أمجادًا ويعتلي قممًا باسم الوطن، وكان منتخب الوطن يلعب في الدوحه دون نجوم الزعيم فخسر أمام الكويت، وعاد نجوم آسيا لينتفض الأخضر من جديد ويتأهل للنهائي، عندها أيقن الجميع بأنه لا منتخب دون هلال ولا كرة دون فن وسحر حلال!".

يُشار إلى أن السعودية ستُواجه أوزباكستان يوم الثلاثاء القادم على ملعب مرسول بارك، ويتصدر المنتخب مجموعته الرابعة بفارق نقطتين فقط عن ضيفه.