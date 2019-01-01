المنتخب السعودي الشاب يتعادل إيجابيًا مع المكسيك قبل كأس العالم

الأخضر السعودي يستعد حاليًا لخوض منافسات كأس العالم للشباب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تعادل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا أمام نظيره المكسيكي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت كلاهما في إطار ودي منذ قليل.

الأخضر السعودي يستعد حاليًا لخوض منافسات كأس العالم للشباب والتي تنطلق 20 مايو الجاري في بولندا.

المباراة شهدت تقدم الأخضر الشاب عن طريق نجم الفريق تركي العمار الدقيقة 12، وتمكن منتخبنا من الحفاظ على التقدم طوال أحداث الشوط الأول.

وضغط المنتخب المكسيكي من أجل تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، وكان له ذلك في الدقيقة 67، لينتهي اللقاء بتلك النت

عودة منتظرة لدورينا😍، جولتا الحسم سينطلقا بدءًا من الغد🔥🔥



إليكم مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي.🗒️ pic.twitter.com/PNRJnqHxrf — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

يجة.

نظيره النيجيري، في أولى مبارياته الودية، قبل أن يخسر أمام نظيره الكولومبي بنتيجة 3-0 في المباراة التجريبية الثانية التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي.

الأرقام تؤكد الصراع التاريخي بين الاتحاد والفتح في الدوري السعودي

يُذكر أن الأخضر الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة بمونديال بولندا 2019، إلى جانب كل من فرنسا ومالي وبنما.