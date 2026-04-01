تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
تذاكر مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2026
نيهال أبو زيد

كيف تتابع المنتخب السعودي مباشرة خلال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك: أين تحصل على التذاكر والفنادق والطيران وأكثر

انطلق مع الأخضر.. شجع المنتخب السعودي في رحلة الحلم بمونديال 2026!

بعد الملحمة التاريخية التي قدمها المنتخب السعودي في قطر 2022 والفوز الخالد على الأرجنتين، يترقب عشاق "الأخضر" بشغف كبير رحلة المنتخب القادمة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. لا شيء يضاهي متعة تشجيع الصقور الخضر من قلب الحدث، وسط أجواء عالمية وتنافسية فريدة.

باعتبار المنتخب السعودي أحد أكثر المنتخبات العربية جماهيرية، فمن المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر والرحلات في ذروته. لذا، يقدم لكم GOAL الدليل الشامل والنهائي لكيفية حجز التذاكر، تأمين رحلات الطيران، واختيار أفضل أماكن الإقامة لتكون خلف الأخضر في كل خطوة.

تذاكر مباريات المنتخب السعودي: احجز مقعدك الآن بأمان

إذا كنت تبحث عن الطريقة الأسرع والأكثر ضماناً لتأمين مقعدك، فإن المنصات الموثوقة توفر لك وصولاً "سلسًا" عبر هاتفك المحمول دون تعقيدات. نوصي دائماً بالتوجه للمنصات التي تضمن لك أصالة التذكرة وحماية أموالك.

يمكنك الآن تصفح الخيارات المتاحة والحصول على تذاكرك بضمان كامل عبر StubHub

لماذا يجب أن تحجز مبكراً؟ (الأسعار والضمان)

في بطولات بحجم كأس العالم، التذاكر هي العملة الأندر. شراء التذاكر من خلال الأسواق الثانوية الموثوقة مثل StubHub يمنحك مرونة لا تتوفر في قرعة "فيفا" التقليدية، حيث يمكنك اختيار الفئة التي تناسب ميزانيتك، بدءاً من التذاكر الاقتصادية (خلف المرمى) وصولاً إلى مقاعد كبار الشخصيات.

خيارات الضيافة والدرجات الممتازة (Hospitality)

لعشاق الرفاهية والباحثين عن تجربة لا تُنسى، توفر ملاعب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا مرافق ضيافة عالمية المستوى. تتضمن هذه الباقات:

  • دخولاً خاصاً للملعب بعيداً عن الازدحام.
  • وجبات فاخرة ومشروبات متنوعة.
  • أفضل رؤية ممكنة للملعب من مقاعد "البريميوم".

جدول مباريات الأخضر والمدن المستضيفة

سيخوض المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات عبر مدن أمريكا الشمالية الكبرى. إليك تفاصيل المباريات والملاعب (سيتم تحديث المواعيد الدقيقة فور انتهاء القرعة النهائية):

المباراةالمدينة / الملعبرابط التذاكر
السعودية - مباراة 1لوس أنجلوس / نيويورك (تحدد لاحقاً)احجز الآن
السعودية - مباراة 2دالاس / هيوستن (تحدد لاحقاً)احجز الآن
السعودية - مباراة 3فانكوفر / تورونتو (تحدد لاحقاً)احجز الآن

رحلات الطيران: كيف تصل إلى أمريكا الشمالية بأفضل سعر؟

تبدأ الرحلة الحقيقية من حجز الطيران. مع اتساع رقعة الدول المستضيفة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك)، ستحتاج إلى التخطيط الجيد للتنقل بين المدن. نوصي باستخدام محركات بحث عالمية للمقارنة بين الأسعار واختيار الرحلات المباشرة أو التي تتضمن توقفات قصيرة لتقليل التعب.

أفضل وسيلة لحجز الطيران:
يمكنك مقارنة أسعار جميع شركات الطيران العالمية المتجهة إلى مدن المونديال عبر Skyscanner للحصول على أرخص الأسعار المتاحة.

نصائح للمسافرين من السعودية:

  • احجز رحلتك قبل 4-6 أشهر على الأقل لتجنب الارتفاع الجنوني في الأسعار مع اقتراب البطولة.
  • استهدف المطارات الكبرى مثل (JFK) في نيويورك أو (LAX) في لوس أنجلوس كنقطة دخول، ثم استخدم الطيران الداخلي.
  • تأكد من شروط تأشيرة الدخول (Visa) لكل من الولايات المتحدة وكندا في وقت مبكر.

أين تقيم؟ فنادق وسكن في مدن المونديال

سواء كنت تبحث عن فندق فخم في وسط المدينة (Downtown) لتكون قريباً من مناطق المشجعين (Fan Zones)، أو تبحث عن خيارات اقتصادية بالقرب من محطات المترو، فإن الخيارات واسعة جداً ولكنها تنفد بسرعة.

لحجز إقامتك بأسعار تنافسية:
استخدم Booking.com لتأمين غرفتك مع خيار "الإلغاء المجاني"، مما يمنحك مرونة في حال تغيرت خططك أو نتائج القرعة.

اللوجستيات المحلية:

الولايات المتحدة وكندا تعتمدان بشكل كبير على السيارات، ولكن خلال المونديال، ستفعل المدن المستضيفة شبكات نقل عام متطورة. إليك ما يجب معرفته:

  • التطبيقات الذكية: تأكد من تحميل تطبيق Lyft، فهي الوسيلة الأكثر شيوعاً للتنقل السريع.
  • مترو الأنفاق والحافلات: مدن مثل نيويورك، تورونتو، ولوس أنجلوس تمتلك شبكات مترو تصلك بالملاعب بأسعار زهيدة جداً مقارنة بسيارات الأجرة.
  • تأجير السيارات: إذا كنت تخطط للتنقل بين المدن القريبة (مثل هيوستن ودالاس)، فإن استئجار سيارة قد يكون خياراً ممتعاً واقتصادياً للمجموعات. 

    ماذا ينتظر المنتخب السعودي في 2026؟

    يدخل الأخضر السعودي هذه النسخة وهو يحمل إرثاً كبيراً وطموحات تعانق السماء. بوجود جيل موهوب من اللاعبين الذين اكتسبوا خبرات دولية واسعة، وبدعم جماهيري يتوقع أن يكون الأكبر لمنتخب عربي في القارة الأمريكية، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تخطي دور المجموعات وتكرار إنجاز 1994.

    الملاعب في أمريكا الشمالية تتميز بتقنيات حديثة جداً، مما يضمن للجماهير تجربة مشاهدة بصرية وصوتية لا تُنسى. لا تدع الفرصة تفوتك لتكون جزءاً من هذا التاريخ.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لدى عشاق كرة القدم عدة طرق رسمية وموثوقة لتأمين تذاكر مباريات "الأخضر" في أمريكا الشمالية. الطريقة الرئيسية هي بوابة تذاكر FIFA الرسمية، والتي أتمت بالفعل عدة مراحل، بما في ذلك "قرعة التذاكر المسبقة لحاملي بطاقات فيزا" و"قرعة الاختيار العشوائي" (ديسمبر/يناير).

إذا فاتتك هذه النوافذ، فلا يزال هناك خياران رئيسيان:

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة: تبدأ في أبريل 2026، حيث سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المخزون المتبقي على أساس "الأسبقية للأولوية". يجب أن يكون لديك حساب (FIFA ID) مسجل للتقديم.

الأسواق الثانوية: بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مقاعد محددة أو دخول مضمون بعد نفاد التذاكر الرسمية، توفر منصات مثل StubHub سوقاً ثانوياً آمناً مع ضمان (FanProtect).

لا. لن تكون هناك مبيعات تذاكر في مراكز البيع المباشر أو في يوم المباراة في أي من الملاعب الـ 16 المضيفة في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك. جميع التذاكر رقمية ويجب شراؤها مسبقاً من خلال القنوات الرسمية أو الثانوية المعتمدة.

تتقلب الأسعار بناءً على المدينة المضيفة ووقت الحجز. حالياً، تتراوح تكلفة رحلات الذهاب والعودة من الرياض (RUH) أو جدة (JED) إلى المطارات الأمريكية الكبرى (مثل نيويورك، أتلانتا، أو هيوستن) ما بين 600 إلى 1,300 دولار أمريكي.

ونظراً لأن ذروة السفر الصيفي في يونيو ويوليو تشهد عادةً ارتفاعاً في الأسعار، فنحن نشجع المشجعين على استخدام Skyscanner لمتابعة الأسعار والحجز قبل موعد السفر بـ 3 إلى 4 أشهر على الأقل.