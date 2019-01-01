خطاب من الاتحاد الآسيوي لنظيره السعودي بشأن تصفيات المونديال

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرسل خطاب لنظيره السعودي بشأن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ وآسيا ٢٠٢٣.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره السعودي بتحديد الملاعب الخاصة به في التصفيات المشتركة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣.

جاء هذا في خطاب رسمي بعث به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأكد من خلاله على ضرورة تحديد كل شيء قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

الخطاب تم إرساله لكل الفرق المشاركة في التصفيات والتي تمت قرعتها قبل ساعات بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

تقارير - رينار خارج حسابات المنتخب السعودي

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد بدأ بالفعل في التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة من أجل تحديد الملاعب الأكثر جاهزية والأنسب واختيارها لاستضافة مباريات الأخضر.

وسيتم عرض الملاعب على المدير الفني للمنتخب الذي لم يتم تحديده بعد، لكن الاتحاد السعودي قريب من التعاقد مع مدرب جديد سيعلن عنه بنهاية الشهر.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان قد وقع في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم وآسيا المشتركة مع كل من أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.