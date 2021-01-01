المنتخب الإماراتي يستعد لمواجهة الهند وديًا .. واستبعاد كايو والنقبي

المنتخب الإماراتي يستعد بقوة لتصفيات كأس العالم

انطلقت اليوم الثلاثاء، تدريبات المنتخب الإماراتي، في معسكر شهر مارس تحضيرات للتصفيات المشتركة التي ستؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس الأمم الآسيوية 2023.

المنتخب الإماراتي يستعد لخوض منافسات التصفيات بنظام التجمع في شهر يوليو المقبل، حيث يتبقى له 4 مباريات أمام كلًا من ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام.

وكان الهولندي فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي، قد أعلن عن ضم 26 لاعبًا لقائمة معسكر مارس استعدادًا لمواجهة منتخب الهند وديًا يوم 29 مارس الجاري.

ضم المنتخب الإماراتي كلًا من: علي خصيف - محمد الشامسي - خالد عيسى - فهد الظنحاني - بندر الإحبابي - شاهين عبدالرحمن - وليد عباس - محمود خميس - خليفة الحمادي - حسن المحرمي - الحسن صالح - سالم راشد - محمد العطاس - علي سالمين - يحيى نادر - عبدالله رمضان - ماجد حسن - فابيو دي ليما - خلفان مبارك - خليل الحمادي - طحنون الزعابي - محمد جمعة عيد - يحيى الغساني - علي مبخوت - سبيستيان تيجالي - زايد العامري.

واستبعد الهولندي فان مارفيك الثنائي كايو كانيدو وعبدالله النقبي بسبب الإصابة التي لحقت بهما وحاجتهما لوقت من أجل العلاج.

يتواجد الإمارات في المركز الرابع في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط من 4 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمتين.