المنتخب الأولمبي السعودي يشارك في دورة ودية استعدادًا لكأس آسيا

منتخب تحت 23 عامًا يطير إلى الصين

أفادت وسائل الإعلام المحلية السعودية، أن بعثة المنتخب الأولمبي طارت إلى الصين في الساعات الماضية، للمشاركة في دورة دولية تجريبية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسيواجه منتخب الأخضر تحت 23 عامًا شقيقه الأردني وكذلك إندونيسيا بجانب أصحاب الأرض، ضمن استعدادات المنتخب نحو الوصول لهدفه الرئيسي، بالحصول على إحدى المقاعد الآسيوية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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ويسعى شباب المنتخب السعودي لتحقيق ما عجزت عنه الأجيال السابقة، بالتأهل للأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ البلاد، والأولى منذ المشاركة في أتالانتا 1996.

محمد العويس حارس مرمى منتخبنا الوطني يوجّه رسالة لجماهير القصيم 🗣️ pic.twitter.com/vZhhlU5qDi — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 8, 2019

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا كانت قد أوقعت الأولمبي السعودي في المجموعة الثانية التي تضم كذلك جاره القطري، اليابان وسوريا.