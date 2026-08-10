المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للسيدات 2027: القائمة الكاملة للمنتخبات التي ستشارك في البطولة بالبرازيل

ستكون إسبانيا حاملة اللقب في كأس العالم للسيدات 2027 ، إذ تتطلع لا روخا إلى الاحتفاظ بأول لقب كبير في تاريخها من خلال التتويج مجددًا في البرازيل الصيف المقبل. وكانت إنجلترا وصيفة النسخة التي أُقيمت في أستراليا عام 2023، وبعد فوزها على إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2025، ستكون إنجلترا منافسًا جادًا على اللقب مرة أخرى في 2027، مع وجود الولايات المتحدة واليابان أيضًا بين أبرز المرشحين الأوائل.

لكن أولًا، يتعين على هذه المنتخبات التأهل إلى البطولة. وبخلاف البرازيل المضيفة، تُعد اليابان واحدة من بين 17 منتخبًا نجحوا بالفعل في التأهل، إلى جانب أستراليا، المشاركة في استضافة نسخة 2023 وصاحبة الوصول إلى نصف النهائي، وستنضم فرق أخرى كثيرة إليهم بحجز مقاعدها خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة.

يملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 11 مقعدًا في البطولة، بينما يضمن الاتحاد الآسيوي وجود ستة ممثلين له، ويحصل كل من كونكاكاف والكاف على أربعة مقاعد على الأقل. وفي أماكن أخرى، ستنضم ثلاثة منتخبات من منافسي البرازيل في كونميبول إلى أصحاب الأرض في البطولة، كما سيكون هناك مقعد واحد أيضًا لاتحاد أوقيانوسيا. ثم تبقى ثلاثة مقاعد متاحة عبر الملحق القاري الفاصل، والذي سيُستكمل في فبراير 2027.

إذًا، ما هي المنتخبات التي حجزت بالفعل مقاعدها في كأس العالم للسيدات 2027؟ وما هي الفرق التي قد تكون التالية في ضمان التأهل؟ GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الطريق إلى البرازيل...

ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم للسيدات 2027؟

المنتخب الاتحاد القاري تأهل في البرازيل كونميبول المضيف أستراليا الاتحاد الآسيوي 13 مارس 2026 الصين الاتحاد الآسيوي 14 مارس 2026 كوريا الجنوبية الاتحاد الآسيوي 14 مارس 2026 اليابان الاتحاد الآسيوي 15 مارس 2026 الفلبين الاتحاد الآسيوي 19 مارس 2026 كوريا الشمالية الاتحاد الآسيوي 19 مارس 2026 نيوزيلندا اتحاد أوقيانوسيا 15 أبريل 2026 ألمانيا يويفا 5 يونيو 2026 الأرجنتين كونميبول 5 يونيو 2026 كولومبيا كونميبول 5 يونيو 2026 الدنمارك يويفا 9 يونيو 2026 فرنسا يويفا 9 يونيو 2026 إسبانيا يويفا 9 يونيو 2026 الجزائر كاف 8 أغسطس 2026 المغرب كاف 8 أغسطس 2026 الكاميرون كاف 9 أغسطس 2026 مالاوي كاف 9 أغسطس 2026

وبخلاف مشاركة البرازيل التلقائية بصفتها الدولة المضيفة، كانت أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027 مطروحة في كأس آسيا للسيدات 2026 في مارس، حيث جرى تحديد المنتخبات الستة المضمونة من الاتحاد الآسيوي. وكان بلوغ نصف النهائي يضمن بطاقة إلى كأس العالم، ولذلك حجزت أستراليا والصين وكوريا الجنوبية واليابان أماكنها جميعًا بفوزها في ربع النهائي.

ثم تنافست المنتخبات الأربعة الخاسرة في تلك المواجهات بدور الثمانية في مباراتي ملحق، بحيث يتأهل الفائزان إلى كأس العالم ويتجه الخاسران إلى الملحق القاري الفاصل. وحجزت الفلبين بطاقتها إلى البرازيل بفوزها على أوزبكستان، بينما تفوقت كوريا الشمالية على تايبيه الصينية.

وانضمت نيوزيلندا إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم في أبريل، بفضل فوز ضيق 1-0 على بابوا غينيا الجديدة في الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد أوقيانوسيا. وسينضم منافسها المهزوم إلى أوزبكستان وتايبيه الصينية في الملحق القاري الفاصل العام المقبل.

وأصبحت ألمانيا أول منتخب أوروبي يحجز بطاقته إلى البرازيل، عندما تغلبت على النرويج 2-0 في أوائل يونيو لتفوز بمجموعتها في التصفيات قبل مباراة على النهاية. وكانت إنجلترا ستنضم إليها في الليلة نفسها لو تجنبت الخسارة في إسبانيا، لكن هزيمة ساحقة 4-0 وضعت لا روخا، بطلة العالم الحالية، في موقع الأفضلية، ثم حسمت هي والدنمارك وفرنسا المقاعد الأوروبية الثلاثة المتبقية المؤهلة مباشرة بعد أيام قليلة.

كما تأكدت أولى ممثلات كونميبول، بخلاف البرازيل المضيفة، في أوائل يونيو. فعلى الرغم من تعادل الأرجنتين المخيب 1-1 مع بيرو، ضُمن مكانها في البطولة بعد أن بنت فارقًا من أربع نقاط داخل أول مركزين في ترتيب دوري الأمم، بينما ضمن فوز كولومبيا المتصدرة 1-0 على أوروجواي مكانها في البطولة. وكانت هاتان هما بطاقتي التأهل المباشر الوحيدتين المتاحتين، بينما ستتجه فنزويلا والإكوادور إلى مقاعد الملحق القاري الفاصل بعد احتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وبدأت ممثلات أفريقيا في الظهور تباعًا في أغسطس، خلال كأس أمم أفريقيا للسيدات المؤجلة. فالمنتخبات التي تصل إلى نصف نهائي البطولة، التي كان من المفترض في البداية أن تُقام في مارس، تتأهل مباشرة إلى كأس العالم، كما أن نسخة رائعة ومفاجئة للغاية من WAFCON تعني أن البرازيل ستشهد منتخبين يشاركان للمرة الأولى العام الماضي، بعد وصول الجزائر ومالاوي إلى المربع الذهبي. ولم يسبق للجزائر أن تجاوزت دور المجموعات في البطولة، بينما لم يسبق لمالاوي حتى أن شاركت في WAFCON من قبل. كما سيتجه المغرب والكاميرون، والأخيرة هي التي ألحقت بحاملة اللقب نيجيريا أسوأ مشاركة لها على الإطلاق في WAFCON بعد التغلب عليها في ربع النهائي، إلى البرازيل الصيف المقبل.

ما هي المنتخبات التي يمكنها التأهل بعد ذلك إلى كأس العالم للسيدات 2027؟

سيجري تأكيد بطاقات التأهل السبع المتبقية من يويفا في وقت لاحق من هذا العام، إذ يتعين على منتخبات مثل إنجلترا والسويد وإيطاليا والنرويج وهولندا خوض مسار الملحق. وسيبدأ ذلك في فترة التوقف الدولي في أكتوبر ويُختتم في النافذة الممتدة عبر نوفمبر وديسمبر، مع وجود مقعد واحد أيضًا في الملحق القاري الفاصل مطروحًا.

ثم ستأتي آخر بطاقات التأهل المباشر من بطولة الكونكاكاف W، التي تُقام في نوفمبر 2026. وستتنافس الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجامايكا وهايتي وبنما وكوستاريكا والسلفادور في تلك البطولة القارية، حيث ستكون أربع بطاقات تأهل مباشر إلى كأس العالم وبطاقتا ملحق مطروحتين.

وسيقام الملحق القاري الفاصل في فبراير 2027 لحسم المنتخبات الثلاثة الأخيرة التي ستشارك في كأس العالم للسيدات في البرازيل. وحتى الآن، تأكدت مشاركة أوزبكستان وتايبيه الصينية وفنزويلا والإكوادور وبابوا غينيا الجديدة في تلك البطولة. وسينضم إليها منتخبان من كاف، ومنتخبان من كونكاكاف، ومنتخبان من يويفا، على أن تتأكد هوياتها قبل نهاية العام.

متى تُقام كأس العالم للسيدات 2027؟

ستستضيف البرازيل كأس العالم للسيدات 2027، والمقرر أن تنطلق في 24 يونيو 2027. وسيتم استخدام ثمانية ملاعب مختلفة في ثماني مدن مختلفة خلال البطولة، من بينها ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو. وستُقام المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات 2027 في 25 يوليو 2027. وسيتم تأكيد المزيد من المواعيد الخاصة بالمراحل المختلفة للبطولة في الوقت المناسب، كما لم يتم بعد الإعلان عن تفاصيل القرعة الرسمية لدور المجموعات.

ومع بدء تبلور شكل المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم للسيدات 2027، تتزايد الحماسة لما يعد ببطولة استثنائية. ويمكن لعشاق كرة القدم النسائية التفاعل بشكل أكبر مع البطولة باستخدام رمز bet365 bonus code. ويقدم هذا الرمز مكافآت جذابة، ما يتيح للجماهير وضع رهانات استراتيجية على نتائج البطولة وديناميكيات الفرق ومستويات اللاعبات، بما يصنع تجربة مشاهدة ومراهنة أكثر تفاعلًا وثراءً مع تواصل الرحلة نحو 2027.

روابط ذات صلة