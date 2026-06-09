كأس العالم - المجموعة 8 Miami Stadium

ستنطلق مباراة السعودية وأوروغواي في 15 يونيو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

السعودية ضد أوروغواي: سياق المباراة

فاجأت السعودية الجميع في الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2022 بفوزها على الأرجنتين التي توجت لاحقًا باللقب. تمنحهم OPTA فرصة بنسبة 0.05% فقط للفوز بكأس العالم 2026، لكن هذا لا يعني أن حدوث مفاجأة أخرى في مرحلة لاحقة أمر مستبعد. لم يكن طريق أوروغواي إلى النهائيات سهلاً على الإطلاق، حيث احتلت الألبيسيليستي المركز الرابع في تصفيات CONMEBOL. ماذا يمكن أن نتوقع عندما يلتقي هذان الفريقان في ميامي؟

من هم مدرب السعودية ولاعبوها الرئيسيون؟

كان القائد المخضرم سالم الدوسري هو صاحب هدف الفوز في ذلك الانتصار الشهير على الأرجنتين في عام 2022. لا يزال اللاعب الذي حصل مرتين على لقب أفضل لاعب آسيوي في العام محور هذا الفريق بفضل مهاراته الفنية على الجانب الأيسر. وسيتولى لاعب وسط القدسية موسى الجوير (22 عاماً) زمام الأمور في قلب خط الوسط. أما الظهير الأيمن في لينس سعود عبد الحميد فهو اللاعب الوحيد في المنتخب السعودي الذي يلعب كرة القدم مع ناديه خارج البلاد.

من هم مدرب أوروغواي ولاعبوها الرئيسيون؟

طبق المدرب مارسيلو بيلسا نظامه المميز عالي الكثافة 4-3-3 الذي يركز على الضغط الهجومي. وأدى هذا النهج إلى تسجيل أوروغواي 147 استرجاعاً للكرة خلال دورة التصفيات، بزيادة 26 استرجاعاً عن أي دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

مع اعتزال لويس سواريز وإدينسون كافاني اللعب الدولي، يعتمد نظام بيلسا بشكل كبير على لاعبي خط الوسط. ويعد لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي القطعة الأساسية في اللغز، إلى جانب مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد وصانع ألعاب توتنهام الأنيق رودريغو بنتانكور. وستسعى أوروغواي إلى صعوبة المهمة على خصومها بفضل الثنائي ذي الخبرة الواسعة رونالد أراوجو وخوسيه ماريا جيمينيز اللذين يقودان خط الدفاع الرباعي.

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تشكيلة السعودية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: محمد العويس (الأولى)، نواف العقيدي (النصر)، أحمد الكسار (القدسية).

المدافعون: عبد الإله العمري (النصر)، حسن تامباكتي (الهلال)، جهاد ثكري (القدسية)، علي لاجامي (الهلال)، حسن كاديش (الاتحاد)، سعود عبد الحميد (لانس، معار من روما)، محمد أبو الشمات (القدسية)، علي مجراشي (الأهلي)، موتب الحربي (الهلال)، نواف بوشال (النصر)، سلطان الغنام (النصر).

لاعبو خط الوسط: محمد كانو (الهلال)، عبد الله الخيباري (النصر)، زياد الجوهاني (الأهلي)، ناصر الدوسري (الهلال)، مصعب الجوير (القدسية)، علاء الحجي (نيوم)، سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتحاد)، أيمن يحيى (النصر).

المهاجمون: فراس البريكان (الأهلي)، صالح الشهري (الاتحاد)، عبد الله الحمدان (النصر).

طريق السعودية إلى كأس العالم

وقد وُضعت السعودية في المجموعة الثالثة الصعبة إلى جانب القوتين الكبيرتين اليابان وأستراليا، لتحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة (3 انتصارات، 4 تعادلات، 3 هزائم)، وتفوت بفارق ضئيل المركزين الأولين المؤهلين تلقائيًا. ولعب المهاجم فراس البريكان دورًا حاسمًا، حيث توج هدافًا للفريق في التصفيات برصيد خمسة أهداف. بعد هبوطها إلى مرحلة المجموعات الفاصلة، ارتقت السعودية إلى مستوى التحدي في المجموعة ب. عقب فوزها الحاسم 3-2 خارج أرضها على إندونيسيا، حسمت رسمياً تأهلها إلى كأس العالم في 14 أكتوبر 2025، بتعادلها الدرامي بدون أهداف مع العراق في جدة.

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تشكيلة أوروغواي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: سيرجيو روشيت (إنترناسيونال)، فرناندو موسليرا (غالطة سراي)، سانتياغو ميلي (جونيور إف سي).

المدافعون: غييرمو فاريلا (فلامنغو)، رونالد أراوخو (برشلونة)، خوسيه ماريا جيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سانتياغو بوينو (وولفز)، سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا)، ماتياس أوليفيرا (نابولي)، خواكين بيكيريز (بالميراس)، ماتياس فينا (فلامنغو).

لاعبو الوسط: مانويل أوغارتي (مانشستر يونايتد)، إميليانو مارتينيز (بالميراس)، رودريغو بنتانكور (توتنهام)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، أغوستين كانوبيو (فلومينينسي)، خوان مانويل سانابريا (أتلتيكو سان لويس)، جيورجيان دي أراسكايتا (فلامنغو)، نيكولاس دي لا كروز (فلامنغو)، رودريغو زالازار (إس سي براغا)، فاكوندو بيليستري (باناثينايكوس)، ماكسيميليانو أراوجو (سبورتينغ لشبونة)، بريان رودريغيز (كلوب أمريكا).

المهاجمون: رودريغو أغيري (كلوب أمريكا)، فيديريكو فيناس (ريال أوفييدو)، داروين نونيز (الهلال).

طريق أوروغواي إلى كأس العالم

بدأت الحملة بفوزين بارزين على البرازيل والأرجنتين حاملة لقب كأس العالم في أواخر عام 2023. ومع ذلك، فشل الفريق في تسجيل أي أهداف في ثماني من مبارياته الـ12 الأخيرة في التصفيات، ليحتل المركز الرابع في تصفيات الكونميبول.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير جورجيوس دونيس منتخب السعودية في هذه البطولة. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في الفريق، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة

تخوض أوروغواي المباراة بقيادة مارسيلو بيلسا، المدرب الذي أعاد تشكيل "لا سيليستي" لتصبح فريقًا سريعًا ومنضبطًا تكتيكيًا. كما هو الحال مع السعودية، لا توجد معلومات متاحة حاليًا عن الإصابات أو الإيقافات، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. تابعوا آخر أخبار التشكيلة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل السعودية إلى هذه البطولة بسجل متفاوت في الآونة الأخيرة، حيث فازت في مباراتين وخسرت ثلاثاً من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 3-0 على بورتوريكو في 5 يونيو، على الرغم من أن تلك النتيجة جاءت أمام منافس متواضع. وقبل ذلك، خسرت 2-1 أمام الإكوادور و2-1 أمام صربيا في مباريات ودية، كما تعرضت لهزيمة ثقيلة 4-0 أمام مصر في مارس. وتوج التعادل السلبي مع الإمارات العربية المتحدة في كأس الفيفا العربية سلسلة من خمس مباريات سجلت فيها خمسة أهداف واستقبلت تسعة.

تُظهر النتائج الأخيرة لأوروغواي استقراراً أكبر. لم يخسر فريق بيلسا في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، حيث تعادل 0-0 مع الجزائر و1-1 مع إنجلترا في آخر مباراتين وديتين له. كانت هزيمته الوحيدة في هذه الفترة هي الخسارة 5-1 أمام الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2025، وهي نتيجة تُعتبر استثناءً. ويكمل الصورة التعادل السلبي مع المكسيك والفوز 2-1 على أوزبكستان. في خمس مباريات، سجلت أوروغواي ثلاثة أهداف واستقبلت ستة، على الرغم من أن صلابة دفاعها قد تحسنت بشكل واضح في المباريات الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

جاء آخر لقاء بين هذين الفريقين في كأس العالم 2018، حيث فازت أوروغواي على السعودية 1-0. قبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة ودية في أكتوبر 2014، على أرض السعودية. وانتهى اللقاء الوحيد الآخر المسجل بفوز السعودية 3-2 في مباراة ودية في مارس 2002. في المجموع، فازت أوروغواي مرة واحدة، وفازت السعودية مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل السعودية حالياً المركز الثاني، بينما تحتل أوروغواي المركز الرابع.