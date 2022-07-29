"الملك يلعب يوم الأحد" .. رونالدو يعبث بعقول متابعيه

هل يشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد أمام رايو فاليكانو؟

أكد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، أنه سيعود للمشاركة بقميص الشياطين الحمر يوم الأحد القادم، على الرغم من الأخبار التى تؤكد رغبته في الرحيل عن الأولد ترافورد.

رونالدو أبلغ إدارة مانشستر يونايتد أنه يريد الرحيل بعد سنة واحدة من العودة إلى النادي، حيث يرغب في اللعب مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يتمكن اليونايتد من تحقيقه للبرتغالي في الموسم الجديد، حيث يشارك النادي في اليوروباليج جراء احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا غائبًا طوال استعدادات يونايتد للموسم الجديد حيث منحه النادي إجازة بسبب مشكلة عائلية.

لماذا تم استبعاد رونالدو من تشكيلة مانشستر يونايتد؟

مانشستر يونايتد يلعب لقاء ودي يوم غدًا السبت في مدينة أوسلو بالنرويج، ويغيب قائد منتخب البرتغال عن قائمة الشياطين الحمر المشاركة في اللقاء التحضيري.

رونالدو ارتبط بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الجارية، على الرغم من نفى رئيس الروخي بلانكوس لوجود أي مفاوضات لضم اللاعب.

وأكد رونالدو أنه سيشارك مع مانشستر يونايتد في مباراة يوم الأحد القادم ضد رايو فاليكانو، وهي آخر مباراة تحضيرية للموسم الجديد، والأولى للفريق على أولد ترافورد تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

"يوم الأحد، يلعب الملك"

قدم رونالدو بعض الطمأنينة بأنه سيعود قريبًا مشيرًا في منشور على موقع التواصل الإجتماعي "الانستجرام" إلى أنه يخطط للمشاركة ضد رايو فاليكانو يوم الأحد.

وكتب النجم البرتغالي: "يوم الأحد يلعب الملك"، ردًا على منشور يلقي بظلال من الشك على مستقبله.