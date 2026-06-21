ملمحًا لخلافه مع دونالد ترامب .. ملك هولندا: قدمت النصائح لإنفانتينو بشأن جائزة السلام

حضر الملك ويليم-ألكساندر صباح اليوم الأحد برفقة الملكة ماكسيما والأميرة أريان مباراة كأس العالم بين هولندا والسويد (5-1). وبعد انتهاء المباراة، تحدثوا إلى قناة NOS.

وقال الملك عن المباراة المثيرة: "لقد نظرتُ عدة مرات إلى مكان وجود جهاز الصدمات الكهربائية، لأنني كنتُ بحاجة إليه من حين لآخر. لكن في النهاية، كانت تجربة ممتعة حقًا. لقد كانت مباراة رائعة ومثيرة في الوقت نفسه".

«كان الأمر أحيانًا غير مريح لقلبي، لكن لا يسعني إلا أن أقول إنني استمتعت بها. أنا سعيد للغاية لتمكني من تشجيع المنتخب الهولندي هنا في هذه اللحظة الرائعة».

وبعد انتهاء المباراة، قام أفراد العائلة المالكة أيضًا بزيارة قصيرة إلى غرفة ملابس منتخب هولندا. ووفقًا للملك، كان اللاعبون «سعداء للغاية»، مضيفًا: «لقد لعبوا كفريق واحد حقًّا، وسلطوا سيطرتهم الكاملة على المباراة. ومن الطبيعي أن يكون الهدف المبكر أمرًا رائعًا. وكان حضورُي في غرفة الملابس لبرهة نيابةً عن المدربين الثمانية عشر مليون الآخرين، وتوجيه الشكر لهم نيابةً عن هولندا، لحظةً مميزةً للغاية».

خلال المباراة، جلس الزوجان الملكيان بجانب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وبشأن ما دار في الحوار بينهما أوضح ويليم-ألكساندر: «أنا هنا في ضيافة فيفا، وعندما يكون رئيس فيفا جياني إنفانتينو حاضراً، فإنك تجلس بجانب المضيف».

وواصل مازحًا: «ربما قدمتُ بعض الاقتراحات بشأن جائزة السلام في السنوات المقبلة»، ملمحًا للخلافات السياسية التي بينه وبين دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي حصل على الجائرة المستحدثة من فيفا لأول مرة في ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر أن ويليم-ألكسندر وماكسيما وأريان توجها بعد ذلك إلى مدينة كانساس سيتي، التي تبعد حوالي 1200 كيلومتر. وهناك حضروا مباراة كأس العالم بين كوراساو والإكوادور، وحرصوا على النزول لغرف خلع ملابس المنتخب الكاريبي لتحية اللاعبين بعد التعادل (0-0). (طالع التفاصيل)