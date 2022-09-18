الملك عاد بأهدافه وصناعاته .. أرقام ميسي ضد ليون

تعرف على أرقام ليونيل ميسي ضد ليون في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان على نظيره ليون في مباراة قمة الدوري الفرنسي مساء الأحد.

انتهت المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي على ملعب ليون بفوز الضيوف بهدف نظيف سجله ليونيل نفسه.

حاول أصحاب الأرض العودة في النتيجة أكثر من مرة، لكن باريس سان جيرمان فرض سيطرته على ملعب المواجهة حتى النهاية.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام النجم الأرجنتيني في المباراة التي شهدت عودته للتسجيل في الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ لقاء ليل في الـ 21 من أغسطس.

شارك ميسي أساسيًا في المباراة ولمدة 90 دقيقة حتى أعلن حكم المواجهة عن انتهاء اللقاء بفوز باريس سان جيرمان.

سجل ليونيل هدف كان هو الوحيد في المباراة وقيمته كانت ثلاثة نقاط لصالح باريس سان جيرمان من أصل خمسة تسديدات كانت كلها على المرمى، بالإضافة إلى تسديدتين أخرتين أبعدهما الدفاع وكرة في القائم من ركلة حرة.

وكان هدف ميسي هو نتاج تمريرة نيمار، ليكون ذلك هو التعاون الخامس للثنائي في أهداف الدوري الفرنسي هذا الموسم، أكثر من أي ثنائية أخرى.

لعب ميسي كرة عرضية ناجحة وثلاثة لم يوفق فيهم وصنع فرصتين خطيرتين على مرمى ليون ولم يستغلها زملائه في الفريق.

بشكل عام مرر ميسي الكرة 64 مرة بنسبة نجاح وصلت إلى 92.2% وانخفضت إلى 84% في منتصف ملعب الخصم.

قدم ميسي ثلاث تمريرات طويلة و61 تمريرة قصيرة، وعلى مستوى الالتحامات نجح في سبعة وخسر أربعة.