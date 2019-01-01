المتحدث الرسمي بعد حرمان الملعب التونسي من جماهيره: لن نسكت عن حقنا!

الأزمة قد تتفاقم في تونس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار قرار وزارة الرياضة التونسية حرمان الملاعب التي لم تحصل على شهادة الصلاحية من الحضور الجماهيري غضب الأندية المتضررة وأبرزها الملعب التونسي.

وكانت الوزارة قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع وزارة الداخلية أعلنا خلاله عن عدة قرارات تهدف لمواجهة ظاهرة العنف والشغب في الملاعب التونسية، بينهما منع جمهور الفريق الزائر من الحضور ومنع ما هم دون الـ18 من دخول الملاعب والقاعات الرياضية.

وسيُكمل الملعب التونسي مباريات الموسم الجاري دون جماهيره، إذ لن يتمكن من استقبالهم على ملعبه أو خارج ملعبه، وقد علق أنيس الباجي المتحدث الرسمي للنادي على الأمر بقوله عبر صفحته على فيس بوك "إن الملعب التونسي كان وسيبقى مدرسة رياضية واخلاقية يقوم بدوره الاجتماعي والرياضي في كنف الاحترام لكل السلط والهياكل والتعاون مع كل المتداخلين لتقديم صورة مشرفة للرياضة التونسية".

منع الجمهور الزائر من الحضور وقرارات أخرى لردع شغب الملاعب في تونس

"ولكن رغم الجهود التي تبذلها الهيئة المديرة للمضي قدمًا بالنادي إلى أعلى المراتب وإسعاد جماهيره، فإن العراقيل تتزايد يومًا بعد يوم، تهدد طموحاتنا وتحول دون تحقيق أهدافنا".

"اليوم نحن أمام قرار يحرمنا من حضور جمهورنا ومساندته لفريقه في هذا الوقت الحساس بسبب عدم حصول الملعب لشهادة الصلاحية. كم من مرة راسلنا بلدية باردو وطلبنا منها التدخل في هذا الموضوع لكن دون جدوى. كم من مرة طلبنا من بلدية باردو القيام بأشغال بالملعب في اتجاه تلافي النقائص التي تحول دون الحصول على شهادة الصلاحية لكن دون جدوى.

"حتى المنحة وبعد أن وعدت وتعهدت بلدية باردو بمنح الملعب التونسي 250 ألف دينار تم النزول بها إلى 160 وإلى اليوم لم نتحصل عليها، ويبدو أن البلدية تنتظر نهاية الموسم لمنحنا المبلغ في وقت يحتاج النادي لإمكانيات مادية لمجابهة الاستحقاقات الراهنة (مسابقة الكأس الذي نطمح للمنافسة عليه للنهاية وباقي مشوار البطولة)".

أتم "لقد طفح الكيل، الملعب التونسي أكبر من الجميع ولا نقبل الاستخفاف بالنادي ولن نسكت عن حق هذا الصرح الرياضي. على الجميع تحمل مسؤوليته والقيام بواجبه. سندافع عن النادي، سندافع عن الأمانة مهما كلفنا الأمر في حدود مايسمح به القانون دون همجية ودون الإتيان بأي سلوك مشين أو مناف للأخلاق، لأننا ببساطة أبناء الملعب التونسي، نحب نادينا ونحب بلادنا. مهما كانت الصعوبات والعراقيل سيبقى الملعب التونسي وسيتقدم ولن يعود إلى الوراء بفضل الله وبفضل أبنائه الشرفاء. عاشت تونس وعاش الملعب التونسي".

يُذكر أن الملعب التونسي يتواجد في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري التونسي، ويفصله عن الترجي في الصدارة 20 نقطة كاملة.