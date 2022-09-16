المقاولون يرد على بولي : صلاح ابننا وما تقوله جهل وعدم فهم

النادي المصري يرد على مالك تشيلسي

قرر نادي المقاولون العرب المصري الرد على تصريحات تود بولي رئيس تشيلسي، بعد ادعائه أن نجم ليفربول أحد اللاعبين الذين خرجوا من أكاديمية البلوز.

بولي خرج منذ بضعة أيام ليؤكد أن ناديه يمتلك أحد أفضل أكاديميات العالم، والتي أخرجت العديد من النجوم الرائعين وعلى رأسهم صلاح جناح الريدز الحالي وكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ولذلك خرج المقاولون وهو النادي الذي خرج منه صلاح قبل احترافه في أوروبا، لتصحيح المعلومة التي قالها رجل الأعمال الأمريكي.

ماذا قال المقاولون العرب؟

النادي المصري أصدر بيانًا رسميًا جاء فيه:"المهندس عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أبدى اندهاشه من تصريحات مالك تشيلسي التي تحدث فيها عن صلاح نجم منتخب مصر وليفربول".

وأضاف:"ما يقوله مالك تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب".

وتابع:"محمد صلاح فخر لنادي المقاولون والكرة المصرية والعربية ونتشرف بأنه أحد أبنائنا، العالم كله يعرف مسيرة صلاح وكيف كانت بدايته معنا، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة".

أين الحقيقة؟

المقاولون له كامل الحق في الخروج للرد على تصريحات بولي، لأن صلاح نشأ بالفعل في مراحل الشباب بالنادي مرورًا بالفريق الأول.

ورحل اللاعب لخوض التجربة الأولى في أوروبا عام 2012 منتقلًا إلى بازل السويسري، وبعدها بعامين انضم لتشيلسي ولكنه لم ينجح لينتقل إلى الدوري الإيطالي.

صلاح كان عمره وقتها 22 سنة عندما لعب لتشيلسي ولم يدخل أكاديمية النادي من الأساس، وانضم إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة ثم رحل إلى روما، قبل اللعب لليفربول في 2017 ليصبح أحد أهم اللاعبين بتاريخ النادي.