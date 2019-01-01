المقاولون العرب: يجب تشفير الدوري المصري لتطوير الأندية

المقاولون يدعوا للتشفير

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على ضرورة تشفير بث مباريات الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

محمد عادل قال خلال تصريحات لقناة "النيل للرياضة": "يجب على اتحاد الكرة دعم جميع الأندية، وليست أصحاب المراكز الأولى، خاصة التي ستشارك في البطولات الخارجية".

وتابع: "اتحاد الكرة يمتلك الكثير من الأموال، التي حصل عليها من عقود الرعاية والبث والعديد من الحقوق، ويستطيع توفير الأموال للأندية".

مسؤول المقاولون أردف: "يجب علينا الاستفادة من القناة المصرية الجديدة، ويجب تشفير مسابقة الدوري لصالح التليفزيون المصري".

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وواصل: "عندما نقول أن المواطن يدفع 100 جنيه سنويًا لمشاهدة الدوري، هذا ليس مبلغ باهظ، والمصريين يقفوا طوابير أمام مكاتب قناة بي إن سبورتس، للاشتراك بـ2000 جنيه دون أي مشكلة".

عادل اختتم حديثه قائلًا: "تشفير الدوري سيجلب حوالي 1.5 مليار جنيه، يتم منح اتحاد الكرة مليار جنيه لتوزيعها على الأندية وتطوير وبناء الملاعب، وسيستفيد التليفزيون أيضًا من باقي الأموال".

فريق المقاولون العرب يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة أمام الأهلي، ستقام بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.