المقاصة: قبلنا استقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق

المقاصة يعلن رحيل طلعت يوسف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن قبول استقالة طلعي يوسف، المدير الفني للفريق، والتي تقدم بها مؤخرًا.

وأشار عبد السلام خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي المقاصة: "قبلنا استقالة طلعت يوسف، بسبب إصراره على الرحيل، والمدرب العام يتولى المسؤولية مؤقتًا".

رئيس المقاصة تابع: "طلعت يوسف مدرب رائع، سواء على المستوى الفني أو الأخلاقي، وترك بصمة جيدة مع المقاصة".

ماني وصلاح قدوة حسنة للمسلمين أمامنا جميعًا في الفريق 🙌



كلوب يتحدث عن نجمي فريقه 🗣️👇 pic.twitter.com/82ao9aUO4d — جول مصر (@goaleg) April 19, 2019

محمد عبد السلام تابع: "مجلس إدارة المقاصة كان متمسكًا باستمرار طلعت يوسف مع الفريق، ولكنه تمسك بالاستقالة، وتم إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين".

عبد السلام أردف: "سيتولى المسؤولية الثلاثي جمال عمر المدرب العام، وأحمد حسام مدرب الفريق، ووليد هويدي مدير الكرة خلال الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد".

جاء ذلك قبل مواجهة المقاصة المقبلة أمام فريق بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.