المقاصة: عامر حسين مرحب بتأجيل كأس مصر بعد البطولات الإفريقية

هل ستنتهي أزمة كأس مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، على أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، رحب بتأجيل جميع مباريات كأس مصر إلى ما بعد بطولات إفريقيا للأندية.

نادي مصر المقاصة، كان تقدم بطلبًا لاتحاد الكرة، من أجل تأجيل مواجهته أمام الزمالك، في ربع نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بهدف تجهيز الفريق الأبيض لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي.

بكري سليم قال خلال تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة راديو هيتس: "تقدمنا بمبادرة عبر عامر حسين، من أجل تأجيل بطولة كأس مصر، إلى ما بعد بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، لمشاركة الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

المدير التنفيذي للمقاصة تابع: "عامر حسين تفهم واستوعب الموقف، وهناك رغبة من أجل تهدئة الوضع المتأزم، وليس فقط بمواجهة المقاصة والزمالك، ولكن أيضًا لمواجهة الأهلي وبيراميدز".

بكري سليم واصل: "القرار تخطى عامر حسين الآن، وأصبح في يد مجلس إدارة اتحاد الكرة، صاحب القرار في هذا الأمر الآن".

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آمالنا في التأهل لا تزال قائمة وفقًا لفارق النقاط، قادرون على التأهل كأول المجموعة أو ثانيها ✋ pic.twitter.com/5J4jaHEWxY — جول مصر (@goaleg) February 25, 2019

وتحدث بكري سليم عن احتمالية انسحاب الأهلي من كأس مصر، حيث قال: "أنا أشجع الزمالك، ولكنني مقتنع بأن الأهلي قيمة كبيرة، ووجوده أمر ضروري لإنجاح أي حدث".

واختتم المدير التنفيذي لمصر المقاصة تصريحاته قائلًا: "سنلتزم بأي قرار يتخذه مجلس إدارة اتحاد الكرة، والموقف النهائي سيتحدد خلال 24 ساعة مقبلة".

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ووفقًا للمواعيد المحددة، مصر المقاصة سيواجه الزمالك يوم الأربعاء المقبل، في ربع نهائي كأس مصر، والأهلي سيواجه بيراميدز في ثمن النهائي يوم الخميس.