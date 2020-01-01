المقاصة: إبراهيم يستحق أكثر من 2 مليون دولار ونمتلك عرضًا سعوديًا

المقاصة يكشف عن موقفه من عروض الأهلي وبيراميدز.

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، على أن محمد إبراهيم لاعب فريقه، يمتلك عرضًا سعوديًا خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب للتخلي عن خدماته قليل بالنسبة لإمكانياته.

سليم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "المبلغ المطلوب للاستغناء عن محمد إبراهيم، لا يمكن أن يتم تحديده، في ظل العرض والطب على ضمه خلال الفترة الحالية".

المدير التنفيذي للمقاصة تابع: "محمد إبراهيم لاعب ممتاز وكبير، ولن يكون لدينا كل يوم لاعب مثله، ونحن نقف على مسافة واحدة بين كل العروض المقدمة له".

المزيد من الفرق

بكري سليم أردف: "محمد إبراهيم يمتلك عرضًا سعوديًا خلال الوقت الحالي، وسندرس كافة العروض المقدمة له، واللاعب سيحدد رغبته، ولن نقف أمام مصلحته".

واختتم سليم تصريحاته قائلًا: "اللاعب يستحق أكثر من مبلغ 2 مليون دولار، والأمر يتوقف على العرض والطلب، وسنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، وما ستسفر عنه مفاوضات الأندية".

أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مع محمد إبراهيم وشكوى جديدة ضد السعيد

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأهلي يسعى لضم محمد إبراهيم، وسط اهتمام أيضًا من بيراميدز، بعد تألقه بشكل كبير مع المقاصة خلال الفترة الماضية.