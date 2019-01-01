المغرب يخسر أمام جامبيا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

المغرب يستعد لأمم إفريقيا 2019

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

خسر المنتخب المغربي بهدف دون رد، من نظيره جامبيا وديًا، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة مراكش، استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019.

تلقى المنتخب المغربي الهدف الأول بالدقيقة 27 من زمن المباراة، عن طريق موسى باروو، بعد خطأ دفاعي من مهدي بنعطية مدافع أسود الأطلس.

وشهد الشوط الأول إهدار خالد بوطيب، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب المغرب، الكثير من الفرص المحققة من أجل التسجيل.

وشهد الشوط الثاني، تغيير منتخب المغرب بالكامل، ليشارك كل لاعبي القائمة بالكامل في مباراة جامبيا، استعدادًا لأمم إفريقيا.

وأهدر البديل عبد الرزاق حمد الله فرصة هدف محقق بالدقيقة 63، عندما لعب الكرة بقدمه في القائم الأيسر لحارس جامبيا، لتتحول إلى ركلة مرمى.

💫 @abdoallaiithy يحاور إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا قبل مواجهة مصر وديًا والحديث عن مواجهة السنغال والجزائر في أمم إفريقيا 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب المغرب، بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أهدرها فيصل فجر بعد تصدي حارس جامبيا لها.

ويختتم منتخب المغرب مبارياته الودية استعدادًا لأمم إفريقيا، يوم الإثنين المقبل، وبعدها سيسافر المغرب إلى مصر.

المنتخب المغربي يقع في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا، والتي تضم أيضًا كوت ديفوار وناميبيا وجنوب إفريقيا.