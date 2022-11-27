المغرب والسعودية وحتى تونس .. بلجيكا فأن خير العرب في كأس العالم

بلجيكا سقطت أمام المغرب في قطر 2022

يبدو أن الوقوع في مجموعة واحدة في نهائيات كأس العالم مع منتخب بلجيكا سيُصبح مطلبًا عربيًا فيما بعد، إذ أكد التاريخ أن المنتخب البلجيكي هو فأل خير المنتخبات العربية في البطولة العالمية.

انتصارات الدول العربية في كأس العالم ليست بالكثيرة، ورغم أن بعضها بارز جدًا مثل فوز الجزائر على ألمانيا والانتصار الأخير للسعودية على الأرجنتين، إلا أننا نجد بلجيكا عاملًا مشتركًا بين الأحداث الإيجابية للمنتخبات العربية.

البداية كانت عام 1994 في أمريكا، حين حقق الأخضر انتصارًا مذهلًا بهدف سعيد العويران التاريخي على بلجيكا في الجولة الختامية من دور المجموعات، فوز منح المنتخب السعودي إنجازه الأهم في تاريخ المونديال وهو الصعود لدور الـ16 حيث واجه السويد وخسر 3-1.

الخسارة الثانية لبلجيكا أمام العرب كانت اليوم بالسقوط أمام المنتخب المغربي بهدفين نظيفين، وهو انتصار قد يكون بوابة أسود الأطلس نحو دور الـ16 وتكرار إنجاز نسخة 1986 في المكسيك.

الأمر لا يتوقف عند الانتصارين العربيين على بلجيكا، بل حتى واحدة من أفضل مباريات تونس في كأس العالم كانت أمام نفس المنتخب، وذلك خلال نسخة كوريا واليابان 2022، وقد انتهت بالتعادل 1-1.

بلجيكا ذاقت من مرارة الخسارة أمام العرب مرتين، ويبدو أنها ستُصبح فريستهم المفضلة في كأس العالم وفأل خيرهم في المستقبل، خاصة لو نجح المغاربة في الصعود لدور الـ16 من النسخة الحالية المقامة في قطر.