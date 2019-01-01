المغرب يحقق انتصارًا قاتلًا على ناميبيا بهدف ذاتي

بهدف ذاتي المغرب يحصل على أول ثلاث نقاط

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب المغرب فوزًا قاتلًا على نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بكأس أمم إفريقيا 2019.

تسديدة صاروخية من نبيل درار، تصدى لها حارس ناميبيا ببراعة في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

وأهدر المنتخب المغربي العديد من الفرص، عن طريق حكيم زياش ونور الدين أمرابط، حيث تألق حارس ناميبيا ونجح في التصدي للعديد من الفرص.

ورفض حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المغربي، بعد عرقلة مدافع المنتخب الناميبي للاعب نور الدين أمرابط داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 35 من زمن اللقاء.

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🇳🇦 0 - 1 🇲🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/VslIf11xPe — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 23, 2019

ظهر المنتخب المغربي مع بداية الشوط الثاني، بوجه مغاير، حيث قام بالضغط بشكل كبير على ناميبيا، وأهدر البديل سفيان بوفال أخطر فرصة في الدقيقة 60.

تصويبة صاروخية من سفيان بوفال تمر بجوار القائم الأيسر للحارس الناميبي بالدقيقة 78، والأمور تزداد تعقيدًا.

وسجل منتخب المغرب هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89 من زمن المباراة، عن طريق الخطأ، بعد ركلة حرة مباشرة، لعبها حكيم زياش، ولمسها كيمونيه مدافع ناميبيا.

وبذلك يحقق منتخب المغرب أول 3 نقاط لهم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، متصدرًا للمجموعة الرابعة، قبل مواجهة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.