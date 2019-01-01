رسميًا - استبعاد دا كوستا وانضمام مدافع الوداد لمنتخب المغرب

مروان دا كوستا أصيب خلال اللقاء الودي أمام جامبيا استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اضطر الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة الفرنسي هيرفي رينار، انضمام لاعب جديد لبعثة الأسود في مصر لتعويض مروان دا كوستا؛ محترف الاتحاد السعودي.

أسود الأطلس وصلوا أمس الثلاثاء، إلى القاهرة استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019، التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة وحتى 19 من يوليو المقبل.

وأعلن نادي الوداد المغربي استدعاء المنتخب لمدافعه أشرف داري، للانضمام لبعثة المغرب بمصر، ويأتي القرار لاستبعاد دا كوستا رسميًا من القائمة، الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في البطولة.

مصطفى حجي: ذاهبون للحرب بمصر وعلى المغاربة أن يثقوا بنا

محترف العميد كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة جامبيا الودية، حيث خرج مصابًا في عضلة الفخذ في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

يذكر أن أسود الأطلس تلقوا هزيمة ثالثة على التوالي وديًا الأحد الماضي، في إطار استعداداتهم للكان، خلال مواجهة زامبيا بثلاثية مقابل هدفين، وقبلها بأيام هُزموا من جامبيا بهدف وحيد، بالإضافة إلى الخسارة أمام الأرجنتين في مارس الماضي 1-0.

المنتخب المغربي يستهل مشواره في البطولة القارية في 23 من يونيو الجاري بملاقاة ناميبيا ثم كوت ديفوار في يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.