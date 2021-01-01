المغرب تسعى لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الاتحاد المغربي يواصل طلبه لاستضافة المباريات الكبيرة

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، على رغبتهم في استضافة لقائي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

المغرب استضافت نهائي الكونفدرالية في النسخة الماضية والتي كانت بين بيراميدز المصري ونهضة بركات المغربي والذي انتهى بفوز الأخير.

وقال لقجع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنهم سيتقدموا بطلب لاستضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خلال النسخة الحالية.

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن ملعب محمد الخامس سيرشحه من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله من أجل استضافة نهائي الكونفدرالية.

المغرب يسعى لمواصلة استضافة الأحداث الكبيرة، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل قوي عن طريق الأندية خلال السنوات الأخيرة في نهائيات البطولات القارية.

نهائي دوري أبطال إفريقيا أقيم في الموسم الماضي في استاد القاهرة كونه أقيم بين كلًا من الأهلي والزمالك، والذي حقق فيه الفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.