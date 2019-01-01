بوصوفة: نعاني من ارتفاع الحرارة ومواجهة الجزائر ستكون رائعة

هل سنرى مواجهة قوية بين الجزائر والمغرب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مبارك بوصوفة، قائد منتخب المغرب، على أن أسود الأطلس لا يلتفتون إلى أي انتقادات، والتي تعرضوا لها منذ مباراة ناميبيا الأولى في كأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب صعد إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة، في المجموع الخامسة، بالفوز في جميع مبارياته.

بوصوفة قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحن جاهزون لمواجهة بنين، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز لمساعدة المدرب لتطبيق أفكاره".

قائد المغرب تابع: "المعاناة فقط تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، ولكننا لا نلتفت لهذا الأمر ونركز في جميع المباريات".

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لاعب منتخب مصر يوضح ذلك الأمر 🗣️👇 pic.twitter.com/qiIb9h9edO — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

مبارك بوصوفة أردف: "لا يهمني جائزة أفضل لاعب، بقدر ما يهمني تحقيق الفوز والتأهل والتتويج باللقب، لأن هناك شعب بالكامل ينتظر الفرحة".

لاعب نادي الشباب السعودي السابق اختتم حديثه قائلًا: "إذا واجهنا منتخب الجزائر، فستكون مباراة رائعة، لأنهم يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة إلى جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي".

ويواجه منتخب المغرب نظيره بنين مساء غدٍ الجمعة، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.