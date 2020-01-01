المغرب تقترب من التأهل لنهائيات إفريقيا 2021 بثنائية في إفريقيا الوسطى

أسود الأطلس يتصدرون مجموعتهم بعشر نقاط

اقترب المنتخب المغربي من حجز مقعده في نهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بعد التغلب على جمهورية إفريقيا الوسطى، بثنائية نظيفة، على ملعب الأخير، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

هدف المباراة الأول سجله النجم حكيم زياش بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، من تسديدة من ركلة حرة من وسط الملعب.

وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعدما انطلق زياش من الجهة اليمنى ثم مرر كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف النصيري، ليضعها بسهولة في الشباك.

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الفوز رفع رصيد المغرب إلى النقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق خمس نقاط عن موريتانيا صاحبة الوصافة، ثم تحل بوروندي ثالثة بأربع نقاط، وأخيرًا إفريقيا الوسطى بثلاث نقاط.

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يذكر أنه حتى الآن تأهل منتخبا الجزائر والسنغال فقط إلى النهائيات، بجانب الكاميرون كونها المستضيفة للبطولة.