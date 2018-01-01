المغربي عادل تاعرابت على رادار الدوري السعودي

صانع الألعاب المغربي قد ينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل المغربي عادل تاعرابت، صانع ألعاب فريق بنفيكا البرتغالي، اهتمامات أحد الأندية السعودية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تاعرابت لعب للعديد من الأندية، أبرزها لانس الفرنسي وتوتنهام وكوينز بارك رينجرز وفولهام من إنجلترا، وميلان وجنوة الإيطاليان، وبنفيكا البرتغالي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن أحد أندية العاصمة "الرياض" يسعى للتعاقد مع تاعرابت من أجل تقوية خط وسطه.

الصيعري: تلقيت خبر انضمامي للمنتخب السعودي بعد استيقاظي من النومhttps://t.co/v8aJRNadJD pic.twitter.com/zNOkZxx6ke — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 20, 2018

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صاحب الـ29 عامًا انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى جنوة الإيطالي الموسم الماضي، حيث لعب في 23 مباراة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشامبيون شيب.

وعاد مجددًا إلى بنفيكا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال شهر فبراير الماضي، وجعلته يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.