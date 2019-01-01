المغربي حمد الله الأفضل في الجولة الـ23 من الدوري السعودي

حمدالله يواصل التألق مع النصر في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حصل المغربي عبدالرازق حمدالله، مهاجم النصر السعودي، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمدالله قد تألق خلال الفترة الأخيرة مع النصر ضمن مباريات الدوري السعودي، ساهم في تواجد فريقه بوصافة الترتيب بعد أداء أكثر من رائع.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الفائزين بجوائز أفضل لاعب ومدرب وجماهير، حيث حصل حمدالله على جائزة أفضل لاعب بعد قيادة فريقه للفوز على الاتفاق بثلاثة مقابل هدفين.

وأحرز حمدالله هدفين في فوز فريقه على الاتفاق بثلاثية، ليرفع رصيده من الأهداف في قائمة هدافي الدوري السعودي إلى 17 هدفًا.

ولم يقوم هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، باستدعاء حمدالله لقائمة المنتخب المغربي، استعدادًا للتوقف الدولي في الفترة بين 18 إلى 26 مارس الجاري.

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ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 52 نقطة بعد مرور 23 جولة، حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 وتلقى هزائم.