المعيوف: إذا لن انضم لمنتخب السعودية خير وبركة، لم يعد الأمر يشغلني

حارس الهلال تراجع عن اعتزاله الدولي، لكنه مُتجاهل من قبل رينارد

أوضح عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، أنه لم يعد يفكر في أمر انضمامه لمنتخب السعودية من عدمه، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة بالفعل مع الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.

المعيوف يعود من الاعتزال:

في عام 2019، أعلن رينارد نبأ اعتزال المعيوف دوليًا، لكن الحارس أعلن عودته في مارس 2022.

منذ تراجع حارس الزعيم عن اعتزاله، لم يقم المدرب الفرنسي باستدعائه لأي معسكر أقيمت، ولو على سبيل الجلوس احتياطيًا.

الأمر أثار الجدل في الوسط الرياضي السعودي في ظل تراجع مستوى ثنائي الأخضر محمد العويس، الذي يجلس احتياطيًا في الهلال منذ يناير، وفواز القرني؛ حارس الشباب.

الكثيرون طالبوا رينارد باستدعاء المعيوف قبل كأس العالم قطر 2022، لكن الأول برر موقفه بأن هناك مجموعة خاضت معه التصفيات هي الأحق باستكمال المشوار، لكنه في الوقت نفسه، أكد أن الباب مفتوح أمام الجميع، حسب احتياجات الفريق.

ماذا قال المعيوف عن غيابه عن المنتخب؟

حارس الهلال أكد أنه لا يريد الدخول في دوامة التفكير في الأمر، مشيرًا إلى أنه لن يجبر رينارد على ضمه.

وقال المعيوف، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "اجتمعت مع المدرب، لا أريد الدخول في تفاصيل هذا الموضوع، إذا انضممت للمنتخب، خير وبركة، وإذا لم يحدث، أيضًا خير وبركة، بالأخير لا أعلم أين الخير؟، أنا لا أعلم ما هو الأفضل لي".

وأضاف: "أنا تحت أمر المدرب في أي وقت، إذا كان عنده قناعات معينة، فلا يمكنني أن أجبره على ضمي للمجموعة، أنا عملي داخل الملعب، وخارج الملعب هناك من يقوم بالتقييم، لا أستطيع أن أجبر أحد على شيء، لا أريد الدخول في دوامة التفكير بهذا الموضوع، لذلك لا أفكر به".

وبسؤاله عن احتمالية اعتزاله، علق: "فترتي بالملاعب طويلة، أنا ما زلت شابًا، ليتني استمر 10 سنوات، ربما خمس وأصبح بعدها في إدارة النادي".

يذكر أن المعيوف شارك في 11 مباراة دولية منذ عام 2013 حتى اعتزاله في 2019، استقبل خلالها 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من أربع مباريات.

اقرأ أيضًا..

مظلوم؟ .. "المعيوف محلي والعويس حارس دولي!"

سواء كان لعناد رينارد أو تطبيقًا للعدل .. تجاهل المعيوف مرفوض

رينارد: لا للتجنيس وهذا موقفي من المعيوف وتوقفوا عن طرح الأسئلة غير المجدية!