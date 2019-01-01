المعضلة التي تواجه الزمالك في تجديد عقد جروس

هذه هي الآلية الصحيحة التي يجب أن يتبعها الزمالك..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

خرج أمس رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، في فيديو مسجل ليؤكد نيته تمديد عقد السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ربما هذا الإعلان أثلج صدر شريحة عريضة من جمهور الزمالك، ليس لأنها تؤيد فقط استمرار جروس، لكنها سئمت من فكرة تغيير المدربين باستمرار كما كان يحدث في الفترات السابقة.

لكن عملية تجديد عقد جروس في هذا التوقيت تواجه معضلة كبيرة، ويجب أن تخضع لآلية صحيحة للوصول للقرار الصحيح، ودعونا نشرح الأمر بشكل واضح.

المعضلة التي تواجه الزمالك

في بداية كل موسم يُحدد كل نادٍ أهدافه في البطولات التي يسعى لتحقيقها، ومن هنا يتم الحكم على نجاح الموسم من عدمه، وهذا يخضع للقياس والمقارنة بالمواسم السابقة، وأيضًا للانفاق على الصفقات.

على سبيل المثال فالزمالك الموسم الماضي حقق كأس مصر، وخرج من الكونفدرالية مبكرًا وحقق المركز الرابع في الدوري المصري وقام بإنفاق مبالغ كبيرة على العديد من الصفقات.

أهداف الزمالك هذا الموسم بالتأكيد أكبر، فالهدف لن يكون كأس مصر فحسب، بل هو منافس حتى الآن على 3 بطولات كبيرة، ولم يحسم أي منها حتى الآن. علمًا بأن إنفاقه الموسم الحالي ليس أكبر من الموسم الماضي.

المعضلة هنا ماذا لو قام الزمالك بتمديد عقد جروس حاليًا وفشل الزمالك في تحقيق أي بطولة؟! هنا سيكون الموسم الحالي أسوأ من الموسم الماضي، وسيقول البعض إن الزمالك تسرع في تمديد عقد جروس، وسيكون ملزمًا بدفع شرط جزائي كبير أو ما إلى ذلك.

لكن في الوقت نفسه ماذا لو حقق الزمالك النجاح هذا الموسم؟ وكلمة النجاح هنا مرتبطة بالأولويات، مثلاً لو حقق الزمالك الدوري والكأس والكونفدرالية فهذا نجاح ساحق لجروس، لو حقق الدوري والكأس، فهذا نجاح كبير أيضًا لم يتحقق منذ المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ولو حقق الدوري فقط فالنجاح لا يزال قائمًا، أما لو حقق الكأس فقد نجح مثل الموسم الماضي.. إلخ

حسنًا لو لم يقم الزمالك بتمديد عقد جروس الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم، وحقق الرجل مع الزمالك النجاح، فبكل تأكيد ستصل له عروض مغرية من دول خليجية أو أوروبية، وسيجد الزمالك صعوبة في التمسك به، وحتى لو وافق جروس على البقاء سيطلب راتبًا أعلى بكثير.

الآلية الصحيحة والحل

بين الفرضية الأولى والثانية، هل تجديد عقد جروس حاليًا هو القرار الصحيح أم أن الوقت مبكر فالموسم لم ينته بعد؟!

القرار الأصح هو تمديد عقد جروس في الوقت الراهن، والآلية الصحيحة لذلك تأتي من خلال تقييمه بالوضع الحالي في المجمل، وتطور الفريق معه.

وتجربة جروس تذكرني بتجربة يورجن كلوب فليفربول تمسك به رغم أنه لم يُحقق أي بطولة في أول موسمين، لكنها شعرت بتطور الفريق بالوصول للمباريات النهائية في الكؤوس المحلية والأوروبية وبات بالفعل منافسًا على لقب البريميرليج.

والواضح للكل أن الزمالك تحت قيادة جروس هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة، وبات له شخصية ومنافس حقيقي على كل البطولات.

نعم قد يخرج من الموسم بلا بطولات، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أن الزمالك بات رقمًا صعبًا في البطولات الكبيرة "طويلة المدى" مثل الدوري والكونفدرالية تحديدًا عكس السنوات الأخيرة.

الأمر الآخر الذي يجعل من الضروري تمديد عقد جروس حاليًا أنه هو الشخص المناسب لمواصلة البناء بحكم أنه بات يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، لا سيما أن الموسم المقبل متلاحم مع الموسم الحالي، ولن توجد فترة إعداد كبيرة، وبالتالي هناك خطورة كبيرة على الزمالك لو أقال جروس وجاء بمدرب لن يجد وقتًا كافيًا لوضع أفكاره مع الفريق واختيار الصفقات الجديدة وما إلى ذلك.