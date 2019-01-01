المعز علي: اللعب أمام ميسي حلمًا وهدفنا الفوز على الأرجنتين

تعرف على تصريحات المعز علي قبل مواجهة الأرجنتين

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد المعز علي، مهاجم منتخب قطر، أنّ مواجهة ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين، كانت حلمًا بالنسبة له مؤكدًا رغبة العنابي الفوز على التانجو.

الأرجنتين تدخل مواجهة قطر بشعار لا بديل عن الفوز لأجل ضمان التواجد في ربع النهائي.

وقال المعز في تصريحات صحفية: "اللعب أمام ليونيل ميسي هو الحلم بالنسبة لي. إنّه أفضل لاعب في العالم".

وتابع: "سوف نحاول تقديم أفضل ما لدينا والاستفادة من التجربة والتمسك بكل فرصة لإظهار الوجه الحقيقي لمنتخب قطر".

واختتم: "انتظر مباراة الأرجنتين بشغف كبير ونتطلع لتقديم صورة مشرفة لبطل آسيا واستغلال فرصتنا للتأهل لربع النهائي".