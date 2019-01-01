المعز علي: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام العين وأعتز بأهدافي في خالد عيسى

الدحيل انفرد بالوصافة واقترب من التأهل لدور الـ16

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المعز علي؛ لاعب الدحيل القطري، أن العين الإماراتي كان خصمًا شرسًا لفريقه، معربًا عن سعادته في كل كرة مرة يهز بها شباك خالد عيسى؛ حارس مرمى الفريق الإماراتي.

الدحيل حقق الفوز أمام الزعيم بثنائية نظيفة، على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لقاء الذهاب بين الفريقين كان في قطر كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، على استاد عبد الله بن خليفة.

وقال المعز، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعداء بالانتصار على العين، قدمنا أداء جاد في اللقاء رغم أن العين كان فريقًا شرسًا وكان يسعى لتعويض اخفاقاته في الجولات السابقة، لكننا أظهرنا الوجه الحقيقي للدحيل، لذلك تحقق هدفنا".

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وعن هدفه بعد مرور ثلاث دقائق من صافرة البداية، أضاف اللاعب الشاب: "مصلحة فريقي أهم من كل شيء، وأنا لا أبحث عن إنجاز شخصي، بل هدفي الأول مصلحة الفريق، وتسجيلي للأهداف ما هو إلا ترجمة لمجهود زملائي داخل الملعب".

وتابع: "أعتز كثيرًا بأهدافي في خالج عسي، لأنه واحد من أفضل حراس المرمى في القارة، ونجح في التألق بصورة كبيرة في مباراة الذهاب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد كتيبة فاريا إلى النقطة السابعة في وصافة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد العين عند نقطتين في مؤخرة المجموعة، ليزداد موقفه صعوبة.

بينما يتصدر الهلال السعودي الترتيب بتسع نقاط، ويأتي استقلال طهران الإيراني ثالثًا بأربع نقاط.