المعركة متواصلة .. تهديدات لسافيتش بالقتل ويويفا يحقق مع الجميع!

لا تزال أصداء المعركة حامية الوطيس التي شهدتها مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء تشعل الأجواء.

اللقاء انتهى على وقع اشتباكات كان بطلها ستيفان سافيتش، مدافع أتلتيكو، وفيل فودين من مانشستر سيتي تطورت لتشمل العديد من لاعبي وإداري الفريقين، وأدت لتدخل الشرطة بنهاية المطاف.

ستيفان سافيتش مهدد بالقتل من مشجع سيتي

لاعب سيتي السابق أدت تصرفاته إلى تلقيه تهديداً بالقتل من أحد أبرز مشجعي مانشستر سيتي، المطرب ليام جالاجر من فرقة أوسيس الشهيرة.

جالاجر كتب على حسابه بتويتر: "سافيتش، هذا تهديد، إذا قابلتك وأعلم إن هذا سخيف، ولكن سأقتلك"، التغريدة التي أثارت جدلاً كبيراً ليقوم بعدها مباشرة بمسحها ونشر أخرى يعتذر فيها عن تصرفه ويطلب العفو من اللاعب.

الاتحاد الأوروبي غاضب ويفتح تحقيقاً في الأحداث المؤسفة

صحيفة "ماركا" أوضحت أن الاتحاد الأوروبي غاضب من الأحداث المؤسفة التي شهدها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أثناء وبعد المباراة وفتح تحقيقاً بخصوصها.

وقالت الصحيفة إن يويفا سيعتمد على تقرير الحكم وما شاهده الحكم الرابع بالأخص عقب اللقاء بسبب تواجده منذ بداية المشادة والاشتباكات.

وأوضحت الصحيفة أن ينتظر أن تصدر قرارات بحلول الثلاثاء المقبل على الأقصى، وقد يتم معاقبة اللاعبين المشاركين في الأزمة بسبب رفض يويفا الصورة المؤسفة التي انتهى بها اللقاء.

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