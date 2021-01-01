المطلب الأول لتوخيل .. تشيلسي ينافس ريال مدريد على ضم هالاند

رغم ثقة الألماني في تيمو فيرنر وتامي أبراهام

يطمح توماس توخيل المدرب الجديد لتشيلسي، في التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

توخيل تسلم مهمته الجديدة بشكل رسمي في تشيلسي، مساء أمس، الثلاثاء، ليعمل كمدير فني للفريق بعد رحيل الإنجليزي فرانك لامبارد.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن هالاند سيكون الهدف الأول لتوخيل الصيف القادم، نظرًا لحاجته إلى تدعيم هجوم الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن توخيل يثق كثيرًا في المهاجم الشاب تامي أبراهام، والنجم الألماني تيمو فيرنر، لكنه يريد ضم النرويجي ليكون من الأعمدة الرئيسية لمشروعه الجديد في ستامفورد بريدج.

ومن المقرر أن يدخل تشيلسي في منافسة قوية مع العديد من كبار أوروبا من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب في الصيف.

ويأتي ذلك بسبب الاهتمام الكبير بضم هالاند من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

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يذكر أن صاحب الـ20 سنة نجح في تسجيل 21 هدفًا في 19 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات هذا الموسم.