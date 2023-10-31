المصيبيح يصدم الجميع: ليس رونالدو .. هذا هو نجم النصر الأول حاليًا

تصريح يثير الكثير من الجدل بين الجمهور النصراوي

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صدم الناقد الرياضي أحمد المصيبيح جميع متابعي حلقة أمس من برنامج "كورة" حين اختار لاعبًا آخر غير كريستيانو رونالدو ووصفه باللاعب الأول في النصر حاليًا.

صاحب الـ38 عامًا يُقدم أداءً مذهلًا مع النصر منذ انطلاق الموسم الجاري ويتصدر قائمة هدافي وصناع أهداف دوري روشن السعودي، ورغم ذلك ذهب خيار المصيبيح للاعب آخر.

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حديث الناقد الرياضي جاء ضم تحليله للنصر والمواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حذر النصراوية من المباراة وأكد أن الفريق لا يُقدم الأداء المطلوب خاصة تكتيكيًا وأن نتائجه الجيدة مصدرها قوة خط هجومه.

المصيبيح اختار تاليسكا ليكون اللاعب الأفضل في النصر حاليًا بدلًا من رونالدو، إذ قال "النصر ممتلئ بالنجوم، رونالدو وماني وتاليسكا الذي يعيش أفضل فتراته وهو اللاعب رقم واحد حاليًا في النصر، لكن مع هذا فهو سيواجه الاتفاق الذي اختلف عن المواسم الأخيرة وأصبح لديه مدرب ونجوم وأسلوب لعب وشخصية، صحيح المباراة في ملعب الأول بارك لكن النصر عليه احترام الاتفاق لتخطيه".

أضاف حول اللقاء "النصر أقرب للفوز على الورق، لكن أكرر دومًا أن بصمة المدرب حتى الآن غير موجودة في الفريق فيما الاتفاق ورغم أنه لا يُقارن بالنصر لكنه يمتلك مدرب يستطيع توظيف واستخدام أدواته جيدًا، يبقى النصر أقرب للفوز لكنه لن يكون سهلًا".

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