الكونفدرالية - المصري يقترب من التأهل ونهضة بركان ينهزم وتعادل أكادير والنصر

نتائج متباينة للعرب في ذهاب دور الـ32 مكرر

انطلقت اليوم الأحد، مباريات ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة المصري البورسعيدي، نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين، النصر الليبي، وبارادو الجزائري.

البداية مع مواجهة المصري أمام كوت دور السيشيلي، والتي فاز بها الفريق البورسعيدي برباعية نظيفة، على ملعب لينيت.

رباعية المصري سجلها أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو وأحمد جمعة، في الدقائق 6 و13 و90+2 و90+2 على الترتيب.

أما نهضة بركان فتلقى الهزيمة - خارج أرضه - أمام قوسا جينيور الملغاشي بثنائية نظيفة.

ثنائية الفريق الملغاشي جاءت في الدقيقتين 10 و90+2 عن طريق جيان رازافيندراكوتو وروماريو باجيو "ضربة جزاء".

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بينما حسم التعادل الإيجابي مواجهة حسنية أكادير أمام جرين إيجيلز الزامبي بهدف لكل منهما، على ملعب هيروز الوطني بزامبيا.

التعادل حضر كذلك في لقاء النصر الليبي أمام برولين إف سي الأوغندي بثنائية لكل منهما، على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية "القاهرة".

أما آخر اللقاءات فجمعت بارادو بكمبالا سيتي الأوغندي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب لوجوجو ستاديوم بأوغندا.

يذكر أن مواجهات الإياب من المقرر أن تقام في الثالث من نوفمبر المقبل، لحسم المتأهلين إلى دور المجموعات.