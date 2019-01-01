المصري البورسعيدي: لم نكن ننتظر هذه المعاملة من أحد السعودي

أحمد جمعة أصيب بقطع في الغضروف فتم فسخ تعاقده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى حسن عمار؛ عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، استغرابه من تعامل نادي أحد السعودي مع المهاجم المصري أحمد جمعة، مؤكدًا أن النادي البورسعيدي سيتحمل تكاليف علاج اللاعب.

النادي السعودي كان قد قرر فسخ عقد إعارة اللاعب منذ يومين بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة، مما يعني غيابه لنهاية الموسم عن المشاركة.

وقال عمار، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "الأولى أن يقوم نادي أحد بعلاج اللاعب، لكن جمعة لاعب بالمصري، لذلك سنقوم بعلاجه حتى يعود أفضل مما سبق، سيعود ليبقى إضافة قوية للفريق، لكن لم نكن نتمنى أن تكون هذه المعاملة من أحد".

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وأضاف: "كان من الطبيعي أن يتحمل النادي السعودي تكاليف العلاج، كون اللاعب أصيب خلال فترة الإعارة، لكن سنرسل فاكسًا لهم للاستفسار عن الموقف، وإذا لم يقوموا بعلاجه، فبالتأكيد نحن سنقف مع أحمد جمعة حتى يستعيد عافيته".

يذكر أن جمعة انضم لأحد في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة، وكان من المفترض أن تمتد إعارته حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك صاحب الـ30 عامًا في ست مباريات بالدوري السعودي، سجل خلالهم هدف وحيد.