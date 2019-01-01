المصري: تم استبعاد استاد بورسعيد من كأس أفريقيا لوجود خطر على الجماهير

كواليس استبعاد استاد المصري من البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حسن عمار؛ عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن اللجنة المختصة قرر استبعاد استاد بورسعيد من الاستادات التي ستستضيف مباريات بكأس أمم أفريقيا 2019 بعد معاينة دقيقة لمدرجاته.

مصر تستعد لاستضافة الحدث القاري في يونيو المقبل، بعدما فازت بحق الاستضافة مكتسحة جنوب أفريقيا بـ16 صوتًا مقابل صوت وحيد.

وقال عمار، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "في يناير تم اختيار استاد بورسعيد لاستضافة مجموعة مباريات بكأس أمم أفريقيا وبالفعل سلمنا الاستاد في الأول من فبراير للشركة المطورة، خلال هذا التطوير اللجنة الهندسية وجدت شروخ بالمدرج البحري".

وأضاف: "بالكشف وجدوا أن الحديد القائم عليه المدرج غير صالح ويمثل خطورة على الجمهور، وتم قياس الحمل من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي أثبتت أنه لا يمكن أن يستقبل هذا المدرج جماهير، وترميمه سيستغرق وقتًا أطول من المحدد، لذلك تم سحبه من الاستادات المرشحة".

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عضو مجلس المصري تابع: "الوضع الحالي بالاتفاق مع أشرف صبحي؛ وزير الرياضة، أنه سيتم تطوير استاد بورسعيد عقب تطوير الاستادات المشاركة في البطولة الأفريقية، حتى يعود أفضل مما كان، ونحمد الله أنه خلال مباريات الكونفدرالية لم يحدث أي ضرر للجماهير التي حضرت بالاستاد".

واختتم: "لن يتم هدم الاستاد لأنه أثر بالمدينة وكل شخص ببورسعيد له ذكرى هنا، سيعود أفضل مما سبق، وسيتم بناء استاد جديد بالمدينة دون المساس به".

يذكر أن استاد بورسعيد عادت له الحياة من جديد العام الماضي، حيث استضاف مباريات المصري بالكونفدرالية الأفريقية، بعد غلقه لمدة ست سنوات، إثر وقوع مجزرة بورسعيد به.