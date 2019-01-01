المصري: إسلام عيسى قد يكون بداية عودة علاقتنا الجيدة بالأهلي

صاحب الـ23 عامًا لديه عرضين من الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح محمد الخولي؛ نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، حقيقة اقتراب إسلام عيسى؛ جناح أيسر الفريق، من الانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

الفريق البورسعيدي حتى الآن أبرم صفقة وحيدة بالتعاقد مع المدافع الليبي مفتاح طقطق، بينما لم يتعاقد الأحمر مع أي صفقة.

وقال الخولي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت: "عيسى لديه عرضين من الأهلي وبيراميدز، والمقابل المادي هو ما سيحسم الأمر، فالعرض الأفضل ماديًا وفنيًا للاعب والنادي سيكون له الأفضلية، وإذا لم تصل العروض لمتطلبات المصري فلن يرحل اللاعب".

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وأضاف: "إذا كان عرض الأهلي هو الأفضل، وتمت الصفقة، فقد تكون بداية عودة علاقتنا الجيدة معه".

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للمصري في يناير 2018 قادمًا من النصر القاهري، وشارك اللاعب الموسم الحالي في 28 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.