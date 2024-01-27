المصائب لا تنتهي يا تشافي.. انتهاء موسم نجم الفريق رسميًا!

إصابة جديدة تزلزل النادي الكتالوني

تلقى برشلونة صدمة موجعة جديدة تمثلت في الإعلان الرسمي عن غياب لاعبه أليخاندرو بالدي عما تبقى من عمر الموسم الكروي الجاري، بناء على الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.

وأعلن برشلونة خضوع لاعبه الذي أصيب على مستوى أوتار الركبة لعملية جراحية ستعني انتهاء موسمه بشكل كلي، بعد أن قرر إخضاعه للعملية وتلقيه العلاج بشكل كامل.

كان هذا في مفاضلة بين علاج تحفظي اختار برشلونة ألا يتجه إليه، لأنه كان يعني احتمالية انتكاس الإصابة مرة أخرى وتفاقم حالة بالدي ومدة غيابه.

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بذلك تضاف متاعب جديدة إلى تشكيلة تشافي المتعبة أصلًا بفعل الإصابات المتكررة، والحالة المعنوية السيئة الناجمة عن فقدان لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكذلك تعثر حظوظ الفريق بمسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يشارك البرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، خصوصًا في ظل إصابة ماركوس ألونسو، البديل الأول لبالدي.