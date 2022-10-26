المصائب لا تأتي فرادى.. رونالدو متهم بالاحتيال!!

ما الذي يحدث هذه الأيام مع البرتغالي؟

المصائب لا تأتي فرادى على رأس كريستيانو رونالدو، هذا ما يوجز حالة البرتغالي هذه الأيام، خصوصًا بعد القضية المثيرة التي فجرها الإعلام الإيطالي حول شبهة "احتيال" رونالدو وناديه يوفنتوس للحصول على 20 مليون يورو.

كان الأمر في خضم جائحة فيروس كورونا وفي الوقت الذي بدأت فيه الأندية الإيطالية بإخطار المسئولين بتقليص رواتب لاعبيها، الأمر الذي طالته يد السلطات القضائية بالتحقيق خلال الأيام الجارية في إيطاليا.

وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" بأن رونالدو تورط مع يوفنتوس في اتفاق غير موثق بالحصول على 19.9 مليون يورو مقابل تنازله ورقيًا عن جزء من راتبه، الأمر الذي لم تخطر بها الجهات التي تسن اللوائح في إيطاليا.

وكشفت الصحيفة أن فريق التحقيق اكتشف هذا الأمر من تعقب اتصالات أحد مسئولي يوفنتوس في ديسمبر 2021، معلنة تفاصيل أخرى مختلفة خارج نطاق رونالدو.

فالصحيفة أشارت إلى أن فريق التحقيق توصل إلى أن يوفنتوس فعل هذا مع عدد كبير من لاعبي يوفنتوس، وما قيل حول تخلي لاعبي يوفنتوس عن رواتب 4 أشهر من أجل تداعيات فيروس كورونا، لم يكن إلا "مسرحية" بين النادي واللاعبين، وهو ما يحاول فريق التحقيق الوصول إلى كافة الإثباتات المتعلقة به.