المصائب لا تأتي فرادي .. احتمالية غياب مهاجم ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي الحاسمة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن السبب وراء تغيب مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز عن مواجهة خيتافي الماضية.

وكان المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا قد انضم إلى قائمة النادي المستدعاة لمواجهة الفريق في الدوري الإسباني.

لكنه خرج في آخر اللحظات بعد شعوره بالدوار، مما جعل الطاقم الطبي يستبعد ماريانو من اللقاء.

حيث يعاني ماريانو من مشاكل دوخة ودوار تسببت في ابتعاده في اللحظة الأخيرة من المشاركة ضد خيتافي ومن الوارد أن تتسبب أيضًا في غيابه عن المباراة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب تقرير أعدته صيحفة "آس" الإسبانية، فقالت مصادر بالنادي إن أطباء ريال مدريد أخضعوا ماريانو لعدة اختبارات لمعرفة بالضبط أصل مشاكله.

وكان المدرب كارلو أنشيلوتي قد تحدث عن غياب دياز في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء دون أن يعلن عن إصابته.

حيث قال: "في اللحظة الأخيرة أصيب ماريانو دياز بوعكة صحية جعلته يغيب عن قائمة الفريق اليوم".

وأكمل الفريق أول جلسة تدريبية في ريال مدريد للتحضير لمباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دون حضور ماريانو.

حيث أوضح التقرير أن المهاجم الشاب لا يزال مستريحًا في منزله ولم يتدرب مع بقية زملائه صباح الأحد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة تشيلسي في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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