المصائب لا تأتي فرادى .. تعليق حساب تشيلسي البنكي!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تعليق حساب بنك نادي تشيلسي بشكل مؤقت من قبل بنك باركليز.

وكان مالك النادي رومان أبراموفيتش قد أعُلن أنه سيخضع لتجميد الأصول وحظر السفر، بموجب شروط العقوبة، التي أعلنها رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون صباح أمس.

فبحسب ما أعلنته قناة "سكاي سبورتس" فإن النادي اللندني بات محرومًا أيضًا من التصرف في حسابه البنكي حيث تم تعليقه اليوم.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان وقف شركة الاتصالات "Three" الراعية لقميص تشيلسي، صفقتها البالغة 40 مليون جنيه استرليني مع البلوز.

فيما أعلن بنك باركليز أن السبب وراء التعليق هو أن المؤسسة تحتاج إلى وقت لتقييم الترخيص الممنوح لتشيلسي لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد منحت ترخيصًا لتشيلسي لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد أن تم تجميد أصول أبراموفيتش.

لكن يبدو أن قرار الحكومة لم يكن كافي للبنك الذي اتخذ قراره بتعليق الحساب البنكي لحين الانتهاء من تقييم التراخيص الممنوحة لنادي البلوز.

وكانت التقارير قد حذرت في وقت سابق أن تتبع بقية المؤسسات التي تتعامل مع تشيلسي خطوات شركة الاتصالات "Three".

وأن من الأفضل لنادي البلوز ولمصلحة الجميع أن يتم بيع النادي في أقرب وقت، حتى تتم معاملة الفريق اللندني كبقية الأندية الإنجليزية كما كان الوضع في السابق.

جدير بالذكر أن تشيلسي يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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